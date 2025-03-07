Трамп решил пересмотреть программу, из-за которой 240 тыс. украинцев могут лишиться статуса беженцев

Опубликовано: 07.03.2025 08:02 , Обновлено: 07.03.2025

Примерно 240 тыс. украинцам, бежавшим из страны после начала войны с Россией в США, может грозить лишение статуса беженцев и последующая депортация. Президент США Дональд Трамп 6 марта публично заявил, что намерен в ближайшее время пересмотреть временный правовой статус этой категории беженцев.

Позиция Трампа кардинально отличается от позиции предыдущей администрации Джо Байдена, который в конце своего президентского срока продлил программу Временного защищённого статуса (TPS). Она давала беженцам возможность оставаться в США и получать официальное разрешение на работу, а также гарантировала защиту от депортации.

Сейчас Трамп решил пересмотреть условия этой программы. При этом он подчеркнул, что американские власти “не собираются никому навредить”.

“Мы определенно не собираемся им навредить, я слежу за этим. Некоторые люди считают, что это уместно, а некоторые — нет, и я приму решение довольно скоро”, - ответил Трамп на вопрос журналистов об отзыве статуса беженцев для украинцев и их возможной депортации.

Лишиться статуса беженца в случае отмены программы TPS могут в общей сложности более 1,8 млн мигрантов, въехавших в страну именно по этой программе, сообщило агентство Reuters, сославшись на неназванного высокопоставленного чиновника в администрации Трампа и три источника, знакомых с ситуацией.

Все четверо заявили, что отмена статуса украинцев может произойти уже в апреле . По их словам, эти планы были на столе Трампа ещё до его публичной перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Помимо 240 тыс. украинцев, бежавших от российского вторжения, программа TPS затрагивает 530 тыс. кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, а также более 70 тыс. афганцев, бежавших от захвата Афганистана талибами.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в соцсети X написала, впрочем, что пока “решение не принято”, а представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, заявила, что у ведомства “нет новой информации”. Украинские государственные органы не ответили на запросы о комментариях.

Напомним, ещё в прошлом месяце администрация Трампа приостановила обработку заявлений от иммигрантов , которые въехали в США по некоторым программам, начатым администрацией Байдена.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в феврале этого года США также объявили о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), пересмотре членства в организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Данный шаг власти страны объяснили несоответствием деятельности этих организаций американским интересам, обвинив их в предвзятости и связях с террористическими группировками.

США вышли из Совета ООН по правам человека и прекратили финансировать БАПОР. Чем аргументировал Трамп?