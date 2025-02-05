США вышли из Совета ООН по правам человека и прекратили финансировать БАПОР. Чем аргументировал Трамп?

Опубликовано: 05.02.2025 10:34 , Обновлено: 05.02.2025

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), пересмотре членства в организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Данный шаг власти страны объяснили несоответствием деятельности этих организаций американским интересам, обвинив их в предвзятости и связях с террористическими группировками.

Соответствующий указ, направленный на пересмотр отношений страны с рядом международных организаций, подписал президент США Дональд Трамп. Напомним, что страна уже выходила из СПЧ ООН во время первого президентского срока Трампа.

В заявлении Белого дома о новом указе утверждается, что деятельность некоторых структур ООН стала противоречить американским интересам. В частности, Белый дом обвинил СПЧ ООН в защите “нарушителей прав человека”, ЮНЕСКО — в “антиизраильской” политике, а БАПОР — в связях с террористическими группировками.

“Сообщается, что в БАПОР проникли члены групп, которые государственный секретарь давно определил как иностранные террористические организации, а сотрудники БАПОР были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года”, - отметили авторы документа.

Белый дом обвинил СПЧ ООН в защите “нарушителей прав человека”, которым, по словам американских властей, “было позволено использовать организацию, чтобы скрыться от пристального внимания”. Кто именно подразумевается под “нарушителями прав человека”, в документе не указано. В свою очередь ЮНЕСКО в Белом доме упрекнули в том, что члены организации “постоянно демонстрировали антиизраильские настроения в течение последнего десятилетия”, а сама организация “не смогла решить проблемы, связанные с растущей задолженностью”.

Авторы документа отметили, что в течение 90 дней будет проведена оценка, соответствуют ли интересы США продолжению работы в ЮНЕСКО. Также США решили не добиваться членства в СПЧ ООН, отозвать своего представителя из этой организации и отказались от любых взносов и финансовой поддержки БАПОР.

Помимо этого Белый дом сообщил о том, что у Госдепартамента США есть 180 дней для того, чтобы проанализировать участие США в международных организациях и договорах и затем рекомендовать президенту, из каких следует выйти.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Дональд Трамп 4 февраля заявил о своих планах “захватить” сектор Газа, сравнять там всё с землёй и восстановить прибрежный анклав, превратив его в “Ривьеру Ближнего Востока”.

Трамп пообещал захватить сектор Газа и превратить его в «Ривьеру Ближнего Востока». Как отреагировал Израиль и ХАМАС?