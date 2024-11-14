Опубликовано: 14.11.2024 09:35 , Обновлено: 14.11.2024

Выбранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы американской разведки Тулси Габбард. Стало известно, что в 2022 году украинский Совет Национальной безопасности и обороны (СНБО) заявило, что она "работает за деньги Кремля".

Так, Центр по борьбе с дезинформацией при Совете безопасности утверждал, что “бывший офицер резерва армии США Тулси Габбард уже несколько лет работает на иностранную аудиторию за деньги Кремля».

Ей вменяли высказывания о том, что «США виноваты в военной агрессии» России, поскольку якобы «провоцировали» Москву. А также утверждения, что «правящая элита Вашингтона руками украинцев хочет убить как можно больше россиян».

Кроме того, в СНБО заявляли, что «Тулси Габбард уже неоднократно обвиняли в связях с Путиным».

«Помимо темы войны Габбард активно дезинформирует мир о наличии разработок оружия массового поражения в биолабораториях Украины», - говорилось в сообщении Совбеза.

В тот же день, когда СНБО раскритиковал Тулси Габбард, ее внесли в список «Миротворец» как «агента российских спецслужб».

Тулси Габбард (Tulsi Gabbard)— американский политический и государственный деятель, политический комментатор и бывшая журналистка телеканала Fox News. Была членом Палаты представителей Конгресса США от 2-го избирательного округа Гавайев (2013—2021) и вице-председателем Демократического национального комитета. Первый в истории США член конгресса индуистского вероисповедания. Ветеран Иракской войны. Офицер военной полиции в звании подполковника. В январе 2019 года объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США 2020 года, но в итоге поддержала Джо Байдена.

Позже вступила в Республиканскую партию и поддержала Трампа на выборах 2024 года.

Трамп заявил, что Габбард привнесет “бесстрашный дух” в разведывательные службы и обеспечит “мир с помощью силы”.

Ранее Telegraf.news писал, что Дональд Трамп выбрал нового министра обороны. Им стал консервативный комментатор и телеведущий Пит Хегсет, который до работы в журналистике служил в Ираке и Афганистане. По словам военных аналитиков, они были готовы к сюрпризам Трампа, но конкретно это решение “застало их врасплох”.

«Кто, чёрт возьми, этот парень?» — Трамп решил назначить министром обороны журналиста