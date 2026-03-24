Трамп рассказал, кто предложил нападение на Иран (спойлер: не он)
Президент США Дональд Трамп заявил, что напасть на Иран впервые в его администрации предложил не он, а глава Пентагона Пит Хегсет.
«Пит, я думаю, ты был первым, кто высказался и сказал: давайте сделаем это, потому что нельзя допустить, чтобы у них было ядерное оружие», — сказал президент на круглом столе Целевой группы по безопасности в Мемфисе, штат Теннесси.
Трамп рассыпался в похвалах в адрес министра обороны, который был ключевым сторонником военных действий в Иране.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что Пентагон просит дополнительные 200 миллиардов долларов на финансирование войны с Ираном и обеспечение общей военной безопасности Америки.
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