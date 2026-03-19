Пентагон попросил 200 млрд долларов: «Нужны деньги, чтобы убивать плохих парней»

Опубликовано: 19.03.2026 16:26 , Обновлено: 19.03.2026

Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что Пентагон просит дополнительные 200 миллиардов долларов на финансирование войны с Ираном и обеспечение общей военной безопасности Америки.

Вчера газета Washington Post сообщила, что Министерство обороны США (Пентагон) обратилось к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс о выделении этой суммы.

«Я думаю, что эта цифра может измениться, — сказал министр обороны США. — Чтобы убивать плохих парней, нужны деньги».

«Мы снова обратимся в Конгресс и к нашим сотрудникам, чтобы убедиться, что мы должным образом финансируемся», — добавил он, назвав пополнение военных запасов в числе целей выделения дополнительных средств.

Также он заявил, что США вновь усилят удары по Ирану. «Сегодняшний удар будет самым масштабным за всю историю, как и вчерашний», — сказал министр обороны США.

Хегсет неоднократно заявлял о рекордном количестве ударов на предыдущих брифингах.

Он снова заявил, что военные операции Америки идут по плану и в соответствии с поставленными задачами, отметив, что иранская противовоздушная оборона была «сметена», а оборонно-промышленная база «в подавляющем большинстве уничтожена».

США потопили более 120 иранских военно-морских кораблей, добавил он. Также были уничтожены 11 иранских подводных лодок, сообщил он на брифинге.