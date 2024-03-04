Трамп проиграл праймериз в Вашингтоне и назвал его "болотом"

Опубликовано: 04.03.2024 12:12 , Обновлено: 04.03.2024

Дональд Трамп проиграл в гонке за выдвижение на выборы президента в округе Колумбия своей единственной конкурентке.

Кандидат в президенты Никки Хейли обошла Дональда Трампа в Вашингтоне (округ Колумбия), получив 62,8% голосов. Трампа поддержало 33,3% пришедших на предварительные выборы горожан.

«Я намеренно держался подальше от голосования в округе Колумбия, потому что это «болото» с очень небольшим количеством делегатов и без каких-либо преимуществ», — сказал политик после своего поражения.

По информации штаба Никки Хейли, она стала первой женщиной выигравшей республиканские праймериз в истории США.

Тем не менее, шансы на победу у нее очень невелики. Трамп уже имеет 247 голосов по всей стране, в то время как у Хейли их только 43. Эксперты считают, что она остаётся в гонке только чтобы показать Трампа “как плохого кандидата” и заработать себе политические очки на будущее.

Ранее Телеграф писал о том, что Верховный суд США согласился рассмотреть иск Дональда Трампа. Судьям предстоит решить, обладает ли политик иммунитетом от уголовного преследования за попытку отменить поражение Байдена на выборах 2020-го года.

Верховный суд США согласился решить, имеет ли Трамп иммунитет от уголовного преследования