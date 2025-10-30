Трамп приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия

Опубликовано: 30.10.2025 07:47 , Обновлено: 30.10.2025

Президент США Дональд Трамп 30 октября приказал американским военным из Пентагона "немедленно" возобновить испытания собственного ядерного оружия - впервые за 33 года. Об этом заявил сам американский президент за несколько минут до начала важной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

“В связи с испытательными программами других стран я поручил военному министерству начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнётся немедленно”, — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social незадолго до встречи с лидером Китая в Южной Корее.

При этом Трамп не вдавался в подробности и даже в общении с журналистами не разъяснил, имеются ли в виду испытания самого ядерного оружия Национальным управлением по ядерной безопасности, или только лётные испытания ракет, способных нести ядерный заряд.

Решение Трампа возобновить испытания ядерного оружия произошло на фоне быстрого расширения ядерного арсенала Китая и сразу после того, как Россия объявила об успешном испытании крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и ядерным боезарядом, а также новой торпеды с ядерной силовой установкой.

Ранее на этой неделе Трамп прокомментировал действия России, заявив, что президенту России Владимиру Путину следует работать над прекращением войны на Украине , “вместо того, чтобы испытывать ракеты”.

По данным вашингтонского аналитического центра Центра стратегических и международных исследований, Пекин более чем удвоил свой ядерный арсенал, который, по некоторым данным, достиг 600 единиц ядерного оружия в 2025 году по сравнению с 300 единицами в 2020 году, сообщило агентство Reuters. По оценкам американских военных, к 2030 году у Китая будет уже более 1000 единиц ядерного оружия. На параде в День Победы в сентябре китайцы продемонстрировали пять ядерных средств, все из которых могут достичь континентальной части США.

Ранее Telegraf.news рассказал, что новости об испытании новой российской крылатой ракеты “Буревестник” с ядерной энергетической установкой в Европе восприняли с тревогой. Однако поводом для беспокойства стала вовсе не боеголовка и не дальность полёта ракеты, которую уже окрестили “летающим Чернобылем”.

«Летающий Чернобыль» — В Европе испугались российского «Буревестника». Но не из-за боеголовки или дальности