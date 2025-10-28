"Летающий Чернобыль" - В Европе испугались российского "Буревестника". Но не из-за боеголовки или дальности

Опубликовано: 28.10.2025 10:33 , Обновлено: 28.10.2025

Новости об испытании новой российской крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой в Европе восприняли с тревогой. Однако поводом для беспокойства стала вовсе не боеголовка и не дальность полёта ракеты, которую уже окрестили "летающим Чернобылем".

Беспокойство у европейцев, как отметила сербская ежедневная газета Blic, вызвал тот факт, что ни президент России Владимир Путин, ни начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, говоря об испытаниях “Буревестника”, не сообщили, где именно она была испытана.

Тем временем норвежская интернет-газета Barenc Observer опубликовала данные одного из NOTAM – уведомлений для лётчиков с важной информацией о полёте, которая не была известна заранее.

Документ свидетельствует о том, что Россия закрыла для полётов обширную зону вокруг Новой Земли, российского архипелага в Северном Ледовитом океане. Несколько судов, связанных с программой испытаний, находились у побережья арктического архипелага – как со стороны Баренцева, так и со стороны Карского морей. Кроме того, в аэропорту Рогочево в то время базировались самолёты «Росатома» и Вооружённых сил России. Ранее Barents Observer также сообщал, что и летом, и осенью на полигоне Паньково и вокруг него наблюдалась активная деятельность.

Герасимов, отчитываясь Путину об успешном испытании “Буревестника”, заявил, что ракета смогла пролететь порядка 14 тысяч километров, а сам полет продолжался 15 часов.

“И это не максимальный предел”, - заявил генерал.

Комментируя заявления российских военных, военный аналитик и бывший офицер Вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерсон заявил, что подобный “буровой” снаряд способен достичь любой точки на Земле.

“США должны быть обеспокоены приобретением Россией “Буревестника”, - заявил он.

Где приземлился “Буревестник”?

Поскольку длина архипелага Новая Земля составляет всего 925 км, европейские обозреватели предположили, что для полёта в 14 000 км ракете пришлось бы либо идти зигзагами, огибая арктический архипелаг, либо лететь по более длинному маршруту, над северными регионами России. По расчётам экспертов Barents Observer, при заявленной дальности полёта в 14 000 км и затраченных на этот путь 15 часов лёта, средняя скорость ракеты должна была составлять около 933 км/ч.

Ранее российские власти сообщали, что ракета способна менять своё курс прямо в полёте. Герасимов подтвердил, что в ходе испытаний “были выполнены вертикальные и горизонтальные манёвры”, позволяющие ракете “обходить системы противоракетной и противовоздушной обороны”.

Однако наибольшее беспокойство у европейцев вызывает отсутствие чёткого ответа о том, где в итоге приземлился якобы испытанный россиянами “Буревестник”. В Норвежском управлении по радиационной защите и ядерной безопасности (DSA) сообщили изданию Barents Observer, что на данный момент ни на одной из измерительных станций страны не зафиксировано всплесков радиации.

“Мы не заметили ничего аномального. Если в связи с российским испытанием крылатой ракеты произошёл радиоактивный выброс, то радиация доберётся до Норвегии со временем, и потребуется время, прежде чем её зарегистрируют наши измерительные станции”, — пояснил пресс-секретарь DSA Халльфрид Симонсен.

Этим же вопросом задаются и в самой России. Его, в частности, после новостей об испытании “Буревесника”, озвучил политолог Георгий Бовт в своём блоге.

“Касательно новой ракеты “Буревестник”. Которая с ядерным реактором на борту. Которая прошла успешно испытания, пролетев 15 часов. Она где закончила свой долгий путь? А главное, что с реактром-то? Ядерным. Он продолжает работать или разрушился при падении? Тогда где и какой там фон? Почему-то никто не спрашивает. Или ракета, полетав, благополучно вернулась в родную гавань?”, - задал волнующие всех вопросы политолог.

Однако пока все эти вопросы остаются без ответа. Сообщений из России об уровне радиации в районе Арктики, где пролетела ракета, не поступало. Впрочем, как отметил Barents Observer, вся Новая Земля — по сути закрытая военная зона, куда гражданским лицам доступ запрещён. Там размещено несколько военных кораблей, и если ракета упала в Баренцево или Карское море, операция по её извлечению, вероятно, уже ведётся.

Скриншот видео Минобороны РФ

РФ включит “Буревестник” в состав стратегических ядерных сил?

Кстати, Россия пока не приняла решение о классификации нового оружия, хотя Путин уже поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения этого оружия в российских Вооруженных силах. Традиционно крылатые ракеты относятся к тактическому ядерному оружию, но, учитывая межконтинентальную дальность “Буревестника”, его могут быть включить в состав стратегических ядерных сил.

Новая ракета оснащена ядерной энергетической установкой и способна нести ядерную боеголовку. На Западе она уже получила название “летающий Чернобыль” (в классификации НАТО её наделили условным обозначением SSC-X-9 Skyfoll).

Двусторонний договор между США и Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, ограничивающий общее количество стратегических ядерных боеголовок и пусковых установок, истекает в феврале 2026 года.