Лукашенко пригласил Мадуро в Беларусь

Опубликовано: 25.11.2025 16:22 , Обновлено: 25.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом Венесуэлы в России и передал через него приглашение президенту этой страны Николасу Мадуро посетить Беларусь.

«Венесуэла — не чужая для Беларуси страна. Давно, очень давно с вами сотрудничаем. Хотелось бы, чтобы наши отношения были более интенсивными, продвинутыми. Есть о чем поговорить», — пояснил он.

«Очень прошу вас: передайте моему другу Николасу Мадуро, что мы его всегда в Беларуси ждем. Пора уже ему побывать здесь, в Беларуси», — передает пресс-служба белорусского президента его слова.

При этом Александр Лукашенко не исключил, что и сам посетит Венесуэлу, но не назвал сроки.

Ранее Telegraf.news писал, что на фоне беспрецедентного наращивания американской военной мощи у венесуэльских берегов Николас Мадуро разрабатывает планы партизанской войны и хаоса в Каракасе. Согласно источникам, власти Венесуэлы не питают иллюзий о своих шансах и народной поддержке.

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Тем временем США признали Мадуро и часть его сподвижников участниками наркокартеля «Лос Солес». Организация же, в свою очередь, 24 ноября была объявлена иностранной террористической организацией. Венесуэла же объявила, что такого картеля не существует, и он придуман Белым домом.

В свою очередь, Дональд Трамп не исключил возможности разговора с президентом Венесуэлы.