Трамп пригрозил Путину прекратить встречу во время переговоров на Аляске — Axios

Опубликовано: 18.08.2025 15:27 , Обновлено: 18.08.2025

Президент США Дональд Трамп "был готов" покинуть переговоры с Владимиром Путиным на Аляске из-за его "максималистских требований". Об этом написало издание Axios со ссылкой на источники.

По данным СМИ, на Аляске российский президент “выдвинул максималистские требования при обсуждении пяти спорных регионов Украины, включая Донецк, где в настоящее время Россия контролирует около 75% территории”.

“Путин хочет получить все это — и в какой-то момент его требования были настолько тверды, что Трамп был готов уйти”, — написало издание.

По словам источника, американский лидер сказал Путину: “Если дело в Донецке, и если нет никаких уступок, нам просто не следует продлевать это [встречу]».

После этого, сообщил собеседник Axios, президент России отказался от требования.

Также источник заявил, что оценки американской разведки относительно мощи России разнятся.

“Согласно одной из оценок, Путин может захватить весь Донецк к октябрю. Согласно другой, операция будет гораздо более тяжёлой и не принесёт результатов”, — написало Axios.

Ранее Telegraf.news писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей встрече в Вашингтоне может быстро прекратить войну, но для этого должен пойти на условия России.

Трамп назвал условие «почти немедленного» прекращения войны в Украине