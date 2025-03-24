Трамп пригрозил пошлинами в 25% всем странам, покупающим нефть у этого южноамериканского государства

Опубликовано: 24.03.2025 20:29 , Обновлено: 24.03.2025

Президент США Дональд Трамп, который за время своего нынешнего пребывания в Белом доме неоднократно вводил, откладывал и отменял различные пошлины, заявил в понедельник, что введёт пошлину 25% на любые товары из стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Венесуэла проявляет враждебность к Соединённым Штатам и свободам, которые мы отстаиваем. Поэтому любая страна, покупающая нефть и/или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить США пошлину в размере 25% на любые торговые операции с нашей страной», — заявил Трамп.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений, что Трамп намерен отложить введение ранее анонсированных пошлин на импорт фармацевтической продукции, автомобилей и пиломатериалов (они должны были вступить в силу 2 апреля). В тот же день, который Трамп назвал «днём освобождения», он обещал объявить о введении ряда ответных пошлин в отношении других стран.

Он также обвинил Венесуэлу, не предоставив доказательств, в умышленной отправке в США преступников, включая членов банды «Трен де Арагуа».

Объявленная мера, по заявлениям администрации Трампа, является, в частности, и наказанием за нежелание Венесуэлы принимать депортированных мигрантов, которых обвиняют в связях с этой бандой.

Позже Венесуэла согласилась возобновить приём депортированных из США. В понедельник в страну прибыли 200 человек. Родственники некоторых депортированных заявили CNN, что их близкие не причастны к преступной деятельности.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как президент Венесуэлы предложил интервенцией ряда государств добиваться независимости Пуэрто-Рико от США.

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