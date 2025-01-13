Мадуро предложил «освободить» Пуэрто-Рико от американцев с помощью бразильских войск

Опубликовано: 13.01.2025 12:24 , Обновлено: 13.01.2025

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил интервенцией ряда государств добиваться независимости Пуэрто-Рико от США. Свою позицию он озвучил на Международном антифашистском всемирном фестивале.

Во время выступления Мадуро попросил подняться на сцену людей с флагами Пуэрто-Рико и Кубы.

«Подобно тому, как у Севера есть план колонизации, у нас есть план освобождения, который завещал нам Симон Боливар. Независимость Пуэрто-Рико все ещё не решена, и мы добьёмся её, совместно с силами Бразилии и Абреу-и-Лима во главе» — заявил Мадуро.

Среди присутствующих также были люди с флагом Бразилии, что, по всей видимости, и подтолкнуло венесуэльского президента включить эту страну в свой план по «освобождению» Пуэрто-Рико. Упоминание Жозе Инасиу де Абреу-и-Лима связано с тем, что он был бразильским генералом, сражавшимся на стороне Симона Боливара, [link href=“https://www.metroworldnews.com/noticias/2025/01/13/nicolas-maduro-propone-liberar-a-puerto-rico-utilizando-tropas-de-brasil/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] портал metroworldnews.com.

[info_b]Пуэрто-Рико — это зависимая от США территория, имеющая статус «неинкорпорированной организованной территории». Это означает, что она находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью. На территории действует Конституция США, но с некоторыми ограничениями.

Верховная власть в Пуэрто-Рико принадлежит Конгрессу США, однако на территории существует система самоуправления.

Находится в Карибском море примерно в 750 км от берегов Венесуэлы.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что власти США арестовали частный самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В Америке пришли к выводу, что лайнер политика стоимостью 13 миллионов долларов, на котором он не раз совершал официальные визиты, был куплен в нарушение санкций США.

Власти США арестовали самолёт президента Венесуэлы Мадуро. Что произошло?