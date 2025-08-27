Трамп пригрозил Киеву санкциями - «Зеленский тоже не совсем невиновен»

Опубликовано: 27.08.2025 08:10 , Обновлено: 27.08.2025

США могут ввести экономические санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины. Такое заявление 26 августа сделал амеркианский президент Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов своего пула о возможном усилении санкционного давления на Москву, Трамп подтвердил, что готов ввести более жёсткие экономические санкции, если президент России Владимир Путин не согласится на прекращение огня в войне на Украине.

“У меня очень, очень серьёзные намерения, если мне придётся это сделать, но я хочу, чтобы это закончилось”, — ответил Трамп репортеру, который спросил, столкнётся ли Путин с последствиями своего отказа от мирных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп подчеркнул, что последствия такого отказа заключаются именно в экономических санкциях, а не в ещё большем вовлечении самих США в военные действия между Украиной и Россией.

“Я говорю об экономических санкциях, потому что мы не собираемся ввязываться в мировую войну”, - процитировало ответ Трампа агентство Reuters.

Трамп по-прежнему добивается проведения личных переговоров между Зеленским и Путиным. Если первый в принципе согласился на такие переговоры, то в Кремле за последние недели чётко дали понять, что такая встреча пока не планируется, поскольку считается не целесообразной. Такая позиция Кремля, по словам Трампа, может привести к развязыванию экономической войны с Вашингтоном.

“Экономическая война будет плоха, и она будет плоха для России, а я этого не хочу”, - заявил Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме и не исключил экономических последствий и для Киева.

“Зеленский тоже не совсем невиновен, - заявил глава Белого дома и повторил свою риторику о том, что этой войны “не должно было быть вовсе”. - Украина думала, что она выиграет. Вы собираетесь победить кого-то, кто в 15 раз больше вас. Байден не должен был допустить этого”.

Белый дом озвучил новые сроки урегулирования конфликта РФ и Украины

В свою очередь спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в ходе этого заседания в Белом доме заявил, что Вашингтон не теряет надежды усадить Зеленского и Путина за стол переговоров.

“Думаю, мы можем в конечном итоге увидеть двустороннюю встречу. Моё личное мнение таково, что президенту необходимо будет присутствовать за столом переговоров для заключения сделки”, - прокомментировал Уиткофф возможное участие в переговорах Путина.

Он также озвучил новые сроки, в которые Вашингтон рассчитывает добиться урегулирования российско-украинского конфликта, а также палестино-израильского конфликта и конфликта с Ираном.

“Россия и Украина, Иран, Израиль, ХАМАС — у нас на этой неделе встречи по всем трем этим конфликтам, и мы надеемся урегулировать их до конца года ”, — заявил он.

Ранее Telegraf.news рассказал, что что агентство Reuters сообщило о двух форматах, в которых может быть оформлено мирное соглашение по Украине. Эту информацию издание получило от трёх источников, знакомых с ходом мыслей в Кремле, и, по их данным, именно эти вопросы обсуждались на встрече президентов России и США.

Источники Reuters назвали два возможных формата мирного договора по Украине