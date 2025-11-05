В Нью-Йорке избрали мэром "худший кошмар Трампа". Кто такой социалист и мусульманин Мамдани?

Опубликовано: 05.11.2025 08:40 , Обновлено: 05.11.2025

Представитель Демократической партии США Зоран Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка. Американские СМИ уже назвали результат выборов "историческим", а президент США Дональд Трамп предрёк городу "полную и окончательную экономическую и социальную катастрофу".

По данным агентства Associated Press, за демократа Мамдани, который назвал себя “худшим кошмаром Трампа, свои голоса отдали 50,3% пришедших на выборы жителей Нью-йорка. Его соперник, бывший губернатор Эндрю Куомо, баллотировавшийся как независимы кандидат, набрал 41,6% голосов, республиканец Кёртис Слива - всего 7,2%.

Агентство Bloomber назвало победу Мамдани “исторической”: теперь город, который считает столицей мировых финансов, перейдёт под управление убежденного демократического социалиста.

К тому же 34-летний Мамдани, которого должны привести к присяге 1 января, станет самым молодым мэром штата за последние 100 лет и первым мэром-мусульманином Нью-Йорка, а также первым выходцем из Южной Азии, возглавившим город за 400 лет его истории. Он сменит на посту мэра Эрика Адамса, который не смог баллотироваться на второй срок низкой общественной поддержки после серии скандалов.

[inf]Мамдани — уроженец Уганды, сын номинированной на премию «Оскар» режиссёра Миры Наир и Махмуда Мамдани, профессора Колумбийского университета и исследователя колониализма. В семь лет он переехал в Нью-Йорк, учился в Высшей школе естественных наук Бронкса и колледже Боудойн в штате Мэн, а затем попробовал себя в разных профессиях, в том числе как рэп-исполнитель, работая над фильмами своей матери и работая консультантом по предотвращению ипотечных кредитов в некоммерческой организации Chhaya, прежде чем заняться политикой.[/inf]

Эти выборы стали одними из самых конкурентных в крупнейшем городе США за последние десять лет, что подтверждается в том числе высокой явкой избирателей. По данным Избирательной комиссии Нью-Йорка, в Нью-Йорке проголосовало более 2 миллионов человек, что является рекордом с 1969 года.

Мамдани в ходе своей предвыборной кампании пообещал заморозить арендную плату для жителей более чем миллиона квартир, профинансировать бесплатные автобусы и всеобщие детские сады за счёт новых налогов для корпораций и граждан со сверхвысокими доходами. Политик также предложил отменить контроль мэрии над государственными школами и пообещал открыть в городе новые продуктовые магазины, чтобы обеспечить более доступные продукты питания в условиях растущей инфляции.

В целом Мамдани называют мэром молодёжи, явка которых на нынешних выборах оказалась гораздо выше, чем на предыдущих выборах, а также растущего азиатского электората Нью-Йорка, доля которого за последние 20 лет выросла почти до 16%.

Между тем, в новой должности Мамдани явно столкнётся с неприятием со стороны вышестоящих властей. Одной из первых задач на посту мэра для него станет налаживание отношений города с Белым домом. Президент Дональд Трамп неоднократно критиковал Мамдани, называя его “коммунистическим безумцем” и угрожая лишить город финансирования, если тот станет во главе.

“Я твёрдо убеждён, что в случае победы Мамдани Нью-Йорк ждёт полная и окончательная экономическая и социальная катастрофа”, — написал Трамп на своей страничке в Truth Social в день выборов мэра, заявив, что “не хочет тратить на это деньги”.

Спустя несколько минут после объявления результатов предвыборной гонки спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что последствия этих выборов “будут ощущаться по всей стране”, поскольку это “закрепит трансформацию Демократической партии в радикальную социалистическую партию с большим влиянием в правительстве”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё летом Трамп в своём фирменном стиле объявил о намерении «спасти» Нью-Йорк от тогда ещё кандидата в мэры Зорана Мамдани, которого Трамп окрестил «коммунистическим лунатиком».

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