Трамп решил «сделать Нью-Йорк снова великим». При чём тут коммунисты?

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Опубликовано: 02.07.2025 17:33 , Обновлено: 02.07.2025

Президент США Дональд Трамп в своём фирменном стиле объявил о намерении «спасти» Нью-Йорк. Поводом для этого стал кандидат в мэры города от Демократической партии Зоран Мамдани, которого Трамп окрестил «коммунистическим лунатиком».

«Как президент Соединённых Штатов, я не позволю этому коммунистическому лунатику уничтожить Нью-Йорк. Будьте уверены, у меня на руках все рычаги и все карты. Я спасу Нью-Йорк и снова сделаю его „горячим“ и „великим“», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Так называемым «коммунистом», вызвавшим гнев американского президента, оказался Зоран Мамдани — рождённый в Уганде политик индийского происхождения, который недавно победил на праймериз Демократической партии и стал кандидатом в мэры Нью-Йорка. В случае победы на выборах в ноябре он может стать первым мэром-мусульманином в истории города.

Конфликт между политиками разгорелся после того, как Мамдани пообещал, что в случае избрания не позволит иммиграционной и таможенной полиции (ICE) «терроризировать наш город».

В ответ на это Трамп заявил, что с ним «будет очень весело», и прямо пригрозил Мамдани арестом, лишением гражданства, отправкой в «лагерь для задержанных» и депортацией, сообщил NDTV.

«Президент Соединённых Штатов только что пригрозил арестовать меня, лишить гражданства, посадить в лагерь и депортировать. Не потому, что я нарушил какой-то закон, а потому, что я откажусь позволить ICE терроризировать наш город», — прокомментировал ситуацию сам Мамдани, назвав слова Трампа атакой на демократию.

Стоит отметить, что гражданство США Зоран Мамдани получил лишь в 2018 году, и некоторые республиканцы уже начали призывать к его аннулированию.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как Дональд Трамп «снова великим» сделал напор воды в американских душевых кабинах.

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