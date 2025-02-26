Трамп предложил покупать американское гражданство по «золотым картам». Сколько стоит?

Опубликовано: 26.02.2025 16:11 , Обновлено: 26.02.2025

Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести новый способ получения американского гражданства — через приобретение так называемой «золотой карты». Об этом Трамп заявил во вторник.

По его словам, стоимость «золотой карты» составит около 5 миллионов долларов . Она должна предоставить покупателю привилегии, аналогичные грин-карте (вид на жительство), но «на более высоком уровне», а также открыть путь к получению гражданства США, сообщила газета Independent.

«Состоятельные люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту. Они богаты, успешны, будут тратить много денег, платить много налогов и нанимать много людей», — заявил Трамп. Он предположил, что новая программа будет «чрезвычайно успешной» и что подобных инициатив «никогда раньше не было».

Но на самом деле было. Министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) уточнил, что администрация Трампа запланировала прекратить действие существующей программы EB-5 (Immigrant Investor Program), которая позволяет инвесторам получить вид на жительство в США при условии инвестиций в американский бизнес и создания или сохранения 10 постоянных рабочих мест на полную ставку. По словам Лютника, программа EB-5 была «полна ерунды, выдумок и мошенничества» и являлась способом «дёшево получить грин-карту».

Проверенные держатели «золотых карт», как пояснил Лютник, смогут инвестировать в Америку, а полученные средства направят на сокращение дефицита бюджета.

Трамп предположил, что «золотые карты» привлекут в страну «людей очень высокого уровня», которые будут создавать рабочие места. «Вы получаете крупных налогоплательщиков, крупных производителей рабочих мест, и мы сможем продать, возможно, миллион таких карт, а может быть, и больше», — заявил американский президент.

Анонс новой программы получения гражданства прозвучал на фоне ужесточения иммиграционной политики администрации Трампа.

Кстати, ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что президент США Дональд Трамп попытался «унизить» своего французского коллегу Эммануэля Макрона при его визите в Вашингтон.

Трамп попытался «унизить» Макрона на приеме в Белом доме. Что сделал в ответ президент Франции?