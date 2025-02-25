Трамп попытался "унизить" Макрона на приеме в Белом доме. Что сделал в ответ президент Франции?

🎥 Видео

Опубликовано: 25.02.2025 10:13 , Обновлено: 25.02.2025

Президент США Дональд Трамп попытался "унизить" своего французского коллегу Эммануэля Макрона при его визите в Вашингтон. Во время видеоконференции по Zoom с мировыми лидерами в Овальном кабинете в Белом доме Макрон сидел в углу стола, в то время как Трамп посередине. И это был не единственный неловкий момент при встрече.

Также американский президент не сразу приветствовал французского в Вашингтоне, [link href=“https://www.tvp.info/85268000/usa-emmanuel-macron-spotkal-sie-w-waszyngtonie-z-donaldem-trumpem-zdjecia-z-gabinetu-owalnego-obieglo-swiat-prezydent-francji-musial-siedziec-w-rogu-biurka” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] польский телеканал TVP Info. Первой с Макроном встретилась Абигейл Джонс сотрудница президентской администрации, отвечающая за протокол в Белом доме. Лишь через некоторое время появился Трамп.

С другой стороны стола, даже за его пределами, сидел американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Комментаторы телеконференции, где и заметен этот кадр, отметили, что Макрон выглядел смущенным, и едва ли ему было комфортно в этом положении.

Британская газета Daily Mail [link href=“https://www.dailymail.co.uk/news/article-14430913/Donald-Trump-Macron-not-greet-French-president-White-House-squeeze-Oval-Office.html” target=“_blank” rel=“noopener”] назвала [/link] это унижением. Позже, когда Трамп и Макрон сидели уже не за столом, при их разговоре сначала Трамп положил руку на ногу Макрона со словами «Это самый красивый язык… Я понятия не имею, что он сказал, но это самый элегантный, красивый язык», имея в виду французский. Президент Франции тут же схватил его за руку, он выглядел смущенным.

Есть еще видео с этой же встречи, где Макрон также хватает Трампа за руку при разговоре.

Трамп заявил, что Европа «одалживает» деньги Украине и заставит страну раскошелиться, как только будет достигнуто мирное соглашение с Россией, намекая на то, что союзникам США в Европе нечего терять, поскольку в конечном итоге они «получат свои деньги обратно».

Когда Макрон касался руки Трампа, он сказал, что деньги, предоставленные Киеву для отражения российского вторжения, должны были остаться у них. Но он допустил возвращение Франции средств через замороженные российские активы.

Ранее Telegraf.news писал, что представители Чехии, Словении и Венгрии выразили недовольство и раскритиковали президента Франции Макрона за то, что они не получили приглашение на неформальный саммит лидеров ЕС в Париже. Сам саммит глава венгерской дипломатии Петер Сийярто назвал встречей “воинственной и антитрамповской партии разочарованных” лидеров ЕС.

Три европейские страны раскритиковали Макрона, не пригласившего их на саммит «партии разочарованных»