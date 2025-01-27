Трамп предложил переселить 1,5 млн жителей сектора Газы в соседние страны. Как отреагировали Египет и Иордания?

Опубликовано: 27.01.2025 09:37 , Обновлено: 27.01.2025

Президент США Дональд Трамп предложил переселить порядка 1,5 млн палестинцев из сектора Газы в соседние арабские страны, включая Иорданию и Египет. Там уже оценили эту перспективу, назвав такое переселение, будь то временное или постоянное, "нарушением неотъемлемых прав" палестинцев.

О своих предложениях по поводу переселения палестинцев Трамп рассказал после переговоров с королем Иордании Абдаллой II в минувшие выходные. Глава Белого дома назвал ситуацию, складывающуюся в секторе Газа спустя 15 месяцев войны с Израилем “настоящим хаосом” и предложил эту территорию в буквальном смысле “зачистить”, а 1,5 млн человек - переселить в соседнюю Иорданию, Египет и другие арабские страны региона.

“Там почти всё снесено, и там гибнут люди, поэтому я бы предпочел договориться с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где, как я думаю, они могли бы жить в мире для разнообразия”, - процитировало Трампа CNN.

Однако египетские власти эту идею восприняли без энтузиазма. Министерство иностранных дел страны опубликовало официальное заявление, в котором выразило “неизменную поддержку Египта стойкости палестинского народа”, но исключительно “на своей земле”. В МИД отвергли “любое нарушение неотъемлемых прав, будь то путем заселения или аннексии земель, или путем депопуляции этой земли путем перемещения, поощрения перемещения или выселения палестинцев с их земель, будь то временно или на длительный срок”, передало израильское издание The Times of Israel.

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По мнению египетской стороны, подобные действия, наоборот, сами по себе представляют угрозу стабильности в регионе, создают риск дальнейшего распространения палестино-израильского конфликта и “подрывают возможности для мира и сосуществования”.

В свою очередь власти Иордания также выступила за то, чтобы у палестинцев была “возможность остаться на своей земле”.

“Наш отказ от перемещения — это твердая позиция, которая не изменится. Иордания — для иорданцев”, — категорично заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

[info_b]По данным ООН, в настоящее время более 2,39 млн зарегистрированных палестинских беженцев уже проживает в Иордании.[/info_b]

Заявления Каира и Иордании поддержала и Лига арабских государств. В её заявлении подчёркивается, что предложенное Трампом насильственное перемещение и выселение палестинцев со своих земель “можно назвать только этнической чисткой”. Члены регионального блока также обратили внимание на то, что предыдущие попытки “изгнать палестинский народ с его земель, будь то путем перемещения, аннексии или расширения поселений”, в прошлом “не имели успеха”.

Между тем, Амит Сигал, аналитик израильского телеканала Channel 12 News, ссылаясь на неназванных израильских чиновников, заявил, что предложение Трампа не было “оговоркой”, как предположили некоторые обозреватели, а был “частью гораздо более масштабного шага, чем кажется”, причём согласованного, по его словам, с Израилем.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в соответствии с соглашение о прекращении огня, заключенным между ХАМАС и Израилем, предполагается не только прекращение активных боевых действий и обмен пленными, но вывод израильских войск на восток из густонаселенных районов вдоль границ сектора Газа.

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