Трамп предложил отправить в Польшу ещё больше американских солдат. Что ответил Навроцкий?

Опубликовано: 04.09.2025 08:04 , Обновлено: 17.09.2025

Президент Польши Кароль Навроцкий 3 сентября встретился с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. В числе прочего руководители двух стран обсудили вопрос присутствия американских войск в Польше. Узнали подробности.

Отвечая на вопрос по поводу присутствия сил США в Польше, Трамп заявил, что “американские солдаты останутся в Польше”.

“Если поляки захотят, возможно, мы направим туда больше солдат. Если уж на то пошло, мы можем разместить там больше войск, если (поляки) этого захотят. Они давно хотели большего военного присутствия”, - процитировало ответ политика польское издание Business Insider.

Трамп подчеркнул глубокую связь, которая установилась между США и Польшей и заявил, что Вашингтон “хочеи сотрудничества” с Варшавой, а вопрос вывода американских войск из Польши “даже не рассматривается”.

“Мы думаем об этом в контексте других стран, но мы всё это время находились в Польше”, - процитировало Трампа другое польское издание Onet.pl.

В ответ на эти слова Навроцкий отметил, что “это первый случай в истории Польши, в XX и XXI веках, когда поляки рады тому, что в Польше находятся иностранные солдаты”. “Американские солдаты являются частью нашего общества”, — заявил польский президент.

По мнению Навроцкого, присутствие американских солдат в Польше является “сигналом для России, что мы вместе”. Потенциальное расширение присутствия американских войск в Польше он назвал “крупным проектом” и сообщил, что стороны конкретные шаги предстоит обсудить в ближайшее время министру обороны США Питу Хегсету и главе Бюро нацбезопасности Польши Славомиру Ценцкевичу.

По словам Навроцкого, они “будут готовить решения, которые, безусловно, будут хорошими для Польши”. “Они также будут интересны польскому общественному мнению. Однако говорить о них пока рано”, — заявил глава государства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что перед визитом президента Польши Кароля Навроцкого в Соединенные Штаты разгорелся конфликт между Президентским дворцом и Министерством иностранных дел (МИД) из-за документа, направленного внешнеполитическим ведомством главе государства.

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