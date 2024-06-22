Трамп победит? В США опубликовали свежие данные социологических опросов

Опубликовано: 22.06.2024 16:18 , Обновлено: 22.06.2024

В США опубликовали новые данные социологических опросов, в которых американцы рассказали о своих избирательных предпочтениях на предстоящих выборах президента. Кому американцы отдают предпочтение больше?

Согласно данным американского института Rasmussen Reports, 46% граждан США в настоящее время готовы проголосовать за Дональда Трампа, в то время как действующего президента Джо Байдена поддерживает только 36% избирателей.

Также данные своего социологического опроса опубликовал институт Ipsos. Там заметили, что доверие к Дональду Трампу выросло в семи так называемых «колеблющихся штатах». Там кандидат в президенты смог обойти Байдена, несмотря на недавние судебные тяжбы и вынесенный обвинительный приговор по делу о «деньгах за молчание». Он обошёл действующего президента с результатом 37% против 35%.

Большинство респондентов, которые высказались в пользу Трампа, недовольны высоким уровнем инфляции, ростом цен и неконтролируемой миграцией.

Стоит отметить, что в «колеблющихся штатах» часто голоса переходят от одной партии к другой, в отличие от Нью-Йорка, который считается оплотом демократов, или Техаса, где традиционно сильны республиканцы. Чаще всего именно голосование в таких штатах становится определяющим в вопросах того, кто станет следующим президентом США.

Команда Джо Байдена, как водится, делает ставку на проверенных голливудских звезд вроде Джулии Робертс или Джорджа Клуни, в то время как команда Дональда Трампа работает с молодёжью. Так, например, недавно экс-президент дал интервью популярному YouTube-блогеру Логану Полу.

Сейчас адвокаты Трампа пытаются отбить своего клиента от обвинений в том, что он прятал документы, содержащие секреты национальной безопасности, в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее Tekegraf.news писал о том, что бывший президент США Дональд Трамп предложил “автоматически” выдавать грин-карты иностранным гражданам, окончившим колледж в США.

Трамп предложил автоматически выдавать грин-карты США таким иностранцам. Белорусов тоже коснется?