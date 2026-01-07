Трамп потребовал от Венесуэлы разорвать отношения с Россией. Иначе ликвидация чиновников?

Опубликовано: 07.01.2026 10:57 , Обновлено: 07.01.2026

Как сообщил телеканал ABC, президент США Дональд Трамп выдвинул "временным властям" Венесуэлы ряд требований. Помимо передачи Вашингтону миллионов баррелей нефти, глава Белого дома потребовал разорвать все отношения с Россией и Ираном.

Также под ограничения должны попасть отношения южноамериканской страны с Китаем и Кубой.

Пока неясно, как отреагировали на это в Каракасе. Однако Вашингтон считает, что Венесуэле осталось несколько недель, прежде чем она столкнется с финансовыми проблемами из-за эмбарго на продажу нефти.

Мало того, Трамп требует, чтобы Венесуэла изменила законодательство о добыче нефти в пользу США. Об этом сообщил обозреватель газеты WP Игнейшес. Процесс модернизации нефтяной отрасли Венесуэлы будет “долгим и дорогостоящим”. Не многие нефтяные компании США “захотят отвечать на этот вызов”, подчеркивается в статье.

Что касается дальнейших планов Вашингтона на Венесуэлу, то американские чиновники рассчитывают, что и.о. президента Венесуэлы Родригес обеспечит проведение в стране свободных выборов и в конечном итоге уйдет в отставку. Однако конкретных сроков Соединенные Штаты пока не ставят.

Параллельно, в случае несогласия властей Венесуэлы, США составили список чиновников, которым угрожают ликвидацией или похищением. Среди них глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо, сообщило агентство Reuters. В Вашингтоне анонимно говорят, что он “может оказаться в начале списка целей, если не поможет и. о. президента Делси Родригес выполнить требования США и поддержать порядок”.

Тем временем председатель комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков заявил, что считает интервью госсекретаря США Марка Рубио на тему перспектив Венесуэлы “невнятным”. По его словам, официальный Минск может стать посредником между Вашингтоном и теми, кто сейчас управляет Каракасом после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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