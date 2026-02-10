Трамп потребовал от Канады мост

Опубликовано: 10.02.2026 10:50 , Обновлено: 10.02.2026

Президент США Дональд Трамп потребовал от канадских властей прав на строящийся мост, который должен соединить канадскую провинцию Онтарио с американским штатом Мичиган. Политик пригрозил воспрепятствовать открытию моста, если американцы не получат на него права. Ну или хотя бы на половину.

Речь о международном мосте имени Горди Хоу через реку Детройт, который должен соединить две ключевые автомагистрали: шоссе 401 со стороны Канады и американскую автомагистраль 75. Его решили возвести для дублирования моста Амбассадор, который, в отличие от нового моста, фактически находится в городской черте, что усложняет автомобильное сообщение, особенно, грузовое, между соседними странами.

Новый мост призвал обеспечить соседям бесперебойное движение по автомагистрали, но Трамп усмотрел в строительстве нарушение американских интересов. Дело в том, что проект, который уже находится на завершающей стадии, полностью финансируется за счет федеральных средств Канады. Именно это и не понравилось Трампу.

“Канада построила его практически без участия США”, - пожаловался американский президент на то, что при строительстве не использовались американские материалы (и, следуя логике главы Белого дома, страна ничего не заработала на этом проекте на этапе строительства).

“Теперь канадские власти ожидают, что я, как президент Соединенных Штатов, ПОЗВОЛЮ им “эксплуатировать Америку”! А Соединенные Штаты в результате получат абсолютно НИЧЕГО!” — возмутился Трамп в своей соцсети Truth Social, упустив тот факт, что самим мостом будут пользоваться не только граждане Канады, но американцы, не потратившие на возведение важного для экономики региона транспортного узла ни цента.

Трамп пригрозил, что “не позволит открыть этот мост”, пока США не получат полную компенсацию “за всё, что мы им предоставили” и пока Канада “не начнет относиться к США справедливо и с уважением”, которого, по мнению главы Белого дома, американцы заслуживают.

“Учитывая всё, что мы им предоставили, нам, вероятно, следует владеть как минимум половиной этого актива. Доходы от американского рынка будут астрономическими”, — заявил Трамп.

Отметим, что это заявление Трампа далеко не первое в его серии нападок на власти соседней страны после договорённостей Канады с Китаем о снижении ранее введенных 100-процентных пошлин на китайские электромобили и рапс.

Соглашение с Китаем в самих США было воспринято как ответ на враждебную торговую политику администрации Трампа и введение высоких пошлин на ключевые канадские товары. Хотя Трамп первоначально приветствовал усилия правительства премьер-министра Канады Марка Карни, он изменил свое мнение после амбициозной речи Карни в Давосе. Там канадский политик заявил, что существующий международный порядок, поддерживаемый США, разрушается.

То выступление Карни, сорвавшего редкие овации участников Всемирного экономического форума, по-настоящему разозлило Трампа. Настолько, что он даже отозвал своё приглашение Канаде присоединиться к созданному им Совету мира.

Трамп отозвал приглашение в Совет мира у Канады после оваций премьеру Карни в Давосе