Трамп отозвал приглашение в Совет мира у Канады после оваций премьеру Карни в Давосе

Опубликовано: 23.01.2026 15:16 , Обновлено: 23.01.2026

Президент США Дональд Трамп отозвал приглашение Канаде присоединиться к его "Совету мира". Произошло это после заочной перепалки с премьер-министром Канады Марком Карни и его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Карни оказался тем редким политиком, кому удалось сорвать овации на этом престижном международном форуме.

По мнению западных журналистов, речь Карни в Давосе по-настоящему разозлил Трампа. В ней канадский премьер обратился к “средним державам” с призывом объединиться против экономического давления со стороны «великих держав». В целом политик обрисовал в своей речи довольно мрачную картину мира, в котором мировые державы все чаще используют экономическое доминирование для политического принуждения, а такие страны, как Канада, больше не могут “делать вид, что прежний порядок вещей когда-либо вернется”.

«В мире соперничества великих держав у стран, находящихся между ними, есть выбор: конкурировать друг с другом за благосклонность или объединиться, чтобы создать третий, значимый путь», — заявил Карни в своём выступлении и сорвал бурные овации в зале. Причём многие аплодировали политику стоя, что отметили даже администраторы форума, как редкий случай.

И хотя в своей речи Карни Трампа даже не упомянул, тот, очевидно, принял заявления канадского премьера на свой счёт. Позднее на полях саммита в Давосе Трамп, общаясь с журналистами, в присущем ему стиле заявил, что Канада получает от США много “бесплатных благ” и поэтому “должна быть благодарна” американцам.

“Канада существует благодаря Соединенным Штатам. Помни об этом, Марк, в следующий раз, когда будешь делать свои заявления”, - заочно обратился к своему канадскому коллеге глава Белого дома.

И это заявление не осталось без ответа. Уже на следующий день Карни продолжил эту заочную перепалку с Трампом и, уже будучи на родной земле, выступая в Квебеке, заявил следующее: «Канада существует не благодаря Соединенным Штатам. Канада процветает, потому что мы — канадцы».

Судя по всему, Трамп воспринял эти словам Карни не иначе как публичное проявление “неблагодарности” со стороны канадцев и уже на следующий день разразился новым постом в своей соцсети Truth Social. В нём обратился лично к Карни с “официальным уведомлением о том, что Совет мира отзывает свое приглашение в отношении присоединения Канады”.

При этом свою новую международную организацию глава Белого дома без стеснения назвал “самым престижным Советом лидеров, который когда-либо собирался”.