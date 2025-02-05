Трамп пообещал захватить сектор Газа и превратить его в «Ривьеру Ближнего Востока». Как отреагировал Израиль и ХАМАС?

Опубликовано: 05.02.2025 08:54 , Обновлено: 05.02.2025

Президент США Дональд Трамп 4 февраля заявил о своих планах "захватить" сектор Газа, сравнять там всё с землёй и восстановить прибрежный анклав, превратив его в "Ривьеру Ближнего Востока". Посмотрели, как на такое заявление отреагировали власти Израиля, а также в самом мятежном регионе и соседних арабских странах, выказывавших поддержку палестинскому движению ХАМАС.

Громкие заявления о судьбе сектора Газа Трамп сделал в ходе пресс-конференции, организованной по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Трамп заявил, что США рассчитывают провести серьёзную “работу” в секторе Газа.

“Мы будем владеть им и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных бомб и другого оружия в региону. Мы избавимся от разрушенных зданий, выровняем его и обеспечим такое экономическое развитие, которое даст неограниченное количество рабочих мест и жилья для жителей этого региона”, — процитировало Трампа израильское издание The Times of Israel.

При этом американский лидер не уточнил, для кого будут предназначены эти рабочие места, ведь на ряду с этими заявлениями Трамп, судя по всему, не отказался от своей прежней идеи - высылать всех палестинцев из сектора Газы в соседние арабские государства, за счёт этих же государств. По мнению главы Белого дома, сектор Газа должен превратиться в “международную территорию”, на которой будут проживать “люди мира”.

Он подчеркнул, что у него нет цели “быть милым” или “умничать” по данному вопросу, но выразил уверенность в том, что у Газы есть потенциал стать настоящей “Ривьерой Ближнего Востока”.

“Это может быть что-то такое великолепное”, - убеждён американский лидер.

Он выразил надежду на то, что нынешнее прекращение огня в секторе Газа приведет к “более прочному и окончательному миру, который положит конец кровопролитию и убийствам раз и навсегда”.

“Это может изменить историю”

Премьер-министру Израиля, комментируя заявления Трампа, отметил, что озвученная им идея ” выводит на гораздо более высокий уровень” решение палестино-израильского конфликта. При этом Нетаньяху подчеркнул, что для Израиля главной целью остаётся обеспечение того, чтобы Газа “никогда больше не представляла угрозы Израилю”.

“Он видит другое будущее для этого куска земли, который был центром такого количества терроризма, стольких атак против нас… У него другая идея. Я думаю, это то, что может изменить историю, и стоит действительно следовать этим путем”, - отметил израильский премьер, подчеркнув, что озвученные идеи ещё будут обсуждаться как американской стороной, так и израильской.

Как отреагировали соседние страны?

Тем временем на заявления Трампа уже отреагировали власти Саудовской Аравии. Министерство иностранных дел страны выступило с официальным заявлением, в котором подчеркнуло, что позиция королевства относительно необходимости создания отдельного палестинского государства в границах до 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме остаётся “твердой и непоколебимой”.

Палестинская группировка ХАМАС накануне встречи Трампа с Нетаньяху заявляла о своей готовности установить контакт и провести переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа, как и с другими представителями международной общественности. Реакции на новые заявления Трампа со стороны ХАМАС пока не последовало.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, власти Иордании и Египта негативно восприняли идею Трампа о массовом переселении палестинцев в соседние страны. По мнению представителей этих стран, такое переселение, будь то временное или постоянное, станет “нарушением неотъемлемых прав” палестинцев, угрозой стабильности в регионе и создаст риск дальнейшего распространения палестино-израильского конфликта.

Трамп предложил переселить 1,5 млн жителей сектора Газы в соседние страны. Как отреагировали Египет и Иордания?