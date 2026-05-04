Мерц прокомментировал вывод 5000 солдат США после критики Трампа – «Никакой связи нет»

Опубликовано: 04.05.2026 08:09 , Обновлено: 04.05.2026

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о планах сократить американский контингент в Германии и вывести из страны более 5000 солдат. Это заявление глава Белого дома сделал вскоре после того, как Мерц раскритиковал действия администрации Трампа в иранском конфликте и заявил, что Тегеран "унизил Вашингтон".

Информацию о том, что Трамп намеревается вывести из Германии более 5000 американских военнослужащих, Мерц назвал “немного преувеличенной” и, по сути, “не новостью”. Он пояснил, что речь идёт о выводе временного контингента, размещенного в Германии ещё бывшим президентом США Джо Байденом, и что его вывод обсуждался уже некоторое время.

При этом какую-либо прямую связь этих событий со своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа по поводу войны с Ираном Мерц отрицал.

“Никакой связи нет”, - категорично заявил накануне канцлер в эфире телеканала ARD.

Комментируя свои отношения с Трампом, Мерц заявил, что ему приходится смириться с тем, что президент США придерживается иного мнения.

“Но это не меняет того факта, что я по-прежнему убежден в том, что американцы являются нашими важнейшими партнерами в Североатлантическом альянсе”, - заявил канцлер и в очередной раз повторил свою критику стратегии США в отношении Ирана, заявив, что не отказывается от своего мнения о том , что Иран “унизил” США.

В эфире немецкого телеканала Мерц также зявил, что ясно дал понять Трампу: “Если вы хотите, чтобы мы помогли вам в таком конфликте, позвоните нам заранее”. Мерц подчеркнул, что не собирается прекращать работу над трансатлантическими отношениями и сотрудничество с администрацией Дональда Трампа.

Между тем, как передал телеканал CNN, на днях Трамп заявил, что США выведут даже не 5000, а “гораздо больше” своих военнослужащих, дислоцированных в Германии. Это произошло сразу после того, как канцлер Германии раскритиковал действия США в отношении иранского конфликта. Трамп также раскритиковал Испанию и Италию за то, что они не помогли США в борьбе против Ирана. На вопрос, рассмотрит ли он возможность вывода американских войск из этих стран, Трамп ответил: «Вероятно… ну, почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания была ужасна, просто ужасна».

Планируется, что вывод американского контингента из Германии состоится в течение 6-12месяцев. Согласно предыдущим заявлениям США, будет выведена бригадная боевая группа, дислоцированная в Германии, и батальон, ответственный за развертывание крылатых ракет Tomahawk, больше не будет туда направляться.

Мерц подтвердил в эфире ARD, что крылатые ракеты Tomahawk, обещанные Германии ещё при администрации Байдена, в ближайшее время страна не получит.

“У самих американцев сейчас недостаточно вооружения. Объективно говоря, у США практически нет возможности передать системы вооружения такого рода”, - пояснил складывающуюся ситуацию Мерц.

На данный момент Германия, в которой размещено более 39 000 американских военнослужащих, остаётся крупнейшей военной базой США в Европе и служит важным учебным центром.