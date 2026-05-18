Юристы посоветовали белорусам потратить 2 минуты на эту проверку перед отпуском за границей

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Опубликовано: 18.05.2026 09:35 , Обновлено: 18.05.2026

Приближается жаркая отпускная пора. Многие белорусы, наверняка, захотят отдохнуть не только на Браславах и Нарочи, но и выехать за границу. Однако ежегодно пограничники вынуждены разворачивать на границе десятки соотечественников, которым выезд и страны закрыт. Причём многие о наличии запрета даже не подозревают. Чтобы не попасть в подобную неприятную ситуацию, не испортить себе отдых и не спустить впустую деньги на билеты, юристы посоветовали белорусам прямо сейчас потратить 2 минуты на простую проверку.

Как пояснила Алина Предыбайло, ведущий референт отдела принудительного исполнения управления принудительного исполнения главного управления юстиции Гомельского облисполкома, с запретом на выезд за границу могут столкнуться те белорусы, в отношении которых есть открытое исполнительное производство - то есть за ними числится не погашенный долг.

Это может быть неоплаченный штраф по линии Госавтоинспекции, просроченный платёж по кредиту или рассрочке, какой-то иной долг, о котором человек может не знать. Даже скромная сумма, не погашенная вовремя перед государством, банком и даже физическим лицом, может стать основанием для открытия исполнительного производства. А это, в свою очередь, может грозить не только ограничением на выезд за границу, но и, к примеру, блокировкой банковских карт, что также может подпортить ситуацию во время отдыха за границей.

Чтобы не оказаться внезапно в затруднительном положении и не нести ненужные расходы, юристы Главного управления юстиции Гомельского облисполкома посоветовали белорусам перед выездом за границу потратить лишние 2 минуты на проверку своего потенциального статуса должника. Сделать это можно через интернет.

Вот пошаговая инструкция:

Зайти на сайт Министерства юстиции и найти там Реестр задолженностей по исполнительным документам (доступен по ссылке).

Перейти на вкладку “Поиск по физическим лицам”.

Ввести свою фамилию и идентификационный номер паспорта

Найти кнопку «Найти» - система выдаст результат, открыто ли в отношении человека действующее исполнительное производство, на какую сумму и в каком отделе принудительного исполнения это производство находится.

Такой же алгоритм поиска и для юридических лиц, только им потребуется ввести УНП (учетный номер плательщика) и наименование компании.

При этом, как подчеркнула Алина Предыбайло, даже в том случае, если окажется, что в отношении человека открыто исполнительное производство, паниковать не стоит. Главное, эту информацию не игнорировать, а разобраться с вопросом до выезда за границу. Для этого следует позвонить в тот отдел принудительного исполнения, в ведении которого находится исполнительное производство, уточнить сумму долга и реквизиты для оплаты. Останется лишь погасить задолженность, чтобы быть уверенным в том, что на границе не будет ждать неприятная неожиданность.