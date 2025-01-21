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Опубликовано: 21.01.2025 10:01 , Обновлено: 21.01.2025

После инаугурации Дональда Трампа миллиардер Илон Маск, воодушевлённо рассказывая о планах нового президента по высадке астронавтов на Марс, сделал жест, который вызвал неоднозначную реакцию в сети. Предприниматель прижал правую руку к груди, а затем вскинул её вверх, что напомнило многим «нацистское приветствие».

Позже в Сети появились предположения, что Маск мог использовать так называемый «салют Беллами» — жест, который до 1942 года применялся в США во время клятвы верности флагу. В пользу этой версии говорит то, что Маск дважды прижимал руку к сердцу. Однако, как отметило российское издание Baza, салют Беллами должен сопровождаться произнесением клятвы, чего Маск не делал.

Известно, что Илон Маск является поклонником истории Римской империи, где изначально зародился жест, похожий на нацистское приветствие.

Телеканал CNN, транслировавший инаугурацию Трампа и выступление Маска, вырезал неоднозначный фрагмент из федерального эфира.

В TikTok, где видео с жестом Маска стало вирусным, пользователи в основном иронизируют над ситуацией. Многие шутят, что миллиардер «показал своё истинное нутро».

Однако нашёлся и более остроумный комментарий. «Он просто показывает, где Марс. Люди, угомонитесь уже!» — написал один из пользователей, намекая на космические амбиции главы SpaceX Маска и вступившего в должность президента Трампа.

Ранее Telegraf.news писал, что Канцлер Германии Олаф Шольц назвал американского миллиардера Илона Маска «троллем» и призвал меньше уделять внимания его эксцентричным и хамским заявлениям.

Шольц назвал Илона Маска «троллем» и призвал не обращать на него внимания