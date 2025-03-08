Трамп похвалился "хорошими отношениями" с Путиным и пожаловался на несговорчивого Зеленского. Из-за чего "в ярости"?

Опубликовано: 08.03.2025 11:51 , Обновлено: 08.03.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть "все козыри" на переговорах по прекращению войны с Украиной. Выступая в Белом доме, глава США вновь заявил о своем желании заключить сделку по прекращению конфликта, который, как он предупредил, "может привести к Третьей мировой войне".

Он признался, что ему “сложнее” иметь дело с президентом Украины, и легче иметь дело с Москвой, потому что “у них есть все козыри”.

Его также спросили, использует ли Владимир Путин в своих интересах решение США прекратить обмен разведданными с Украиной после серии воздушных атак на украинские города в последние дни. “Я думаю, он делает то, что сделал бы любой другой”, - признал Дональд Трамп.

В то же время Дональд Трамп утверждает, что, по его мнению, президент России Путин хочет, чтобы война была “остановлена и урегулирована”. “Я думаю, что обе стороны хотят урегулирования. Я думаю, мы собираемся это урегулировать”, - добавил он.

При этом ранее, выступая в пятницу в социальных сетях, Трамп заявил, что он “решительно рассматривает” возможность введения дополнительных санкций в отношении России, чтобы принудить ее к мирным переговорам с Украиной.

Это произошло после того, как Россия осуществила масштабную атаку на территории Украины. Как сообщило издание Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, американский президент был «в ярости» из-за решения российского президента Владимира Путина об активизации атак Украины.

[inf]по данным издания, в ночь с четверга на пятницу российская армия осуществила массированную атаку на энергетическую и газовую инфраструктуру Украины. Россияне применили более 260 средств воздушного нападения, в том числе 194 беспилотника и 67 ракет различных типов.[/inf]

Тем не менее, в последние недели отношения между США и Украиной резко обострились. Последние комментарии Трампа прозвучали ровно через неделю после провальных переговоров в Овальном кабинете с президентом Украины Зеленским, на которой президент США и его вице-президент Джей Ди Вэнс обругали украинского лидера и обвинили его в “неуважении” и потребовали покинуть Белый дом.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент в интервью CNBC заявил, что Украина должна смириться с тем, что гарантии безопасности будут исходить от Европы, а не США, и что НАТО не будет вводить свои войска на украинские территории. Американский чиновник заявил, что американские войска и поддержка НАТО начинаются на польской границе.

Ранее на этой неделе Трамп сначала прекратил всю военную помощь Украине, а затем лишил ее доступа к американской разведке, сделав ее высокоточную артиллерию HIMARS бесполезной. Вооруженные силы Украины также лишились информации, необходимой для нанесения дальних ударов, которую они получали в режиме реального времени.

Ранее Tegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост в соцсети Х (бывший Twitter), в котором заявил о стремлении Украины к миру и готовности к скорейшим переговорам с Россией. При этом Зеленский подчеркнул, что готов работать над достижением прочного мира «под сильным лидерством» президента США Дональда Трампа.

«Готовы работать быстро» — Зеленский озвучил свои условия начала мирных переговоров с Россией