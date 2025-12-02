Трамп похудел и стал меньше работать. Белому дому пришлось выложить результаты его нового медосмотра

Опубликовано: 02.12.2025 08:47 , Обновлено: 02.12.2025

В последние дни в американской прессе и соцсетях разгорелись жаркие споры о здоровье президента США Дональда Трампа. Отмечается, что глава государства заметно похудел и, как подсчитали американские журналисты, стал реже появляться на публике и меньше работать. Пристальное внимание к своему здоровью Трамп воспринял довольно болезненно, а Белый дом решил положить конец всяким домыслам и опубликовал результаты одного из последних медицинских осмотров Трампа.

На изменение в рабочем графике Трампа, а также на изменение его внешнего состояния обратили внимание журналисты газеты The New York Times, с которой в нынешнего главы Белого дома мягко говоря натянутые отношения. Журналисты проанализировали графики публичной работы президента во второй половине ноября заметили, что рабочие дни главы государства стали в среднем на 1,5 часа короче. По подсчётам журналистов, Трамп стал на 39% реже появляться на публике и совершать меньше поездок по стране, чем в свой первый президентский срок.

Газета также отметила видимые признаки усталости Трампа. В частности, главу государства периодически “ловили” на том, что во время рабочих встреч в Овальном кабинете он попросту дремал. Необъяснимые синяки на руках, которые недавно заметили у Трампа, также расценили как верные признаки потенциальных проблем со здоровьем.

Также The New York Times выяснила, что Трампу недавно сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ) в военном госпитале имени Уолтера Рида. Причину обследования Белый дом не разглашал.

Сам Трамп довольно резко отреагировал на публикации The New York Times, поставившие под сомнение его физическое благополучие. На своей страничке в соцсети Truth Social он назвал журналистов The New York Times “леворадикальными безумцами”, “дешевой газетенкой” и даже “врагами народа”, самому изданию посулил “разруху”, а репортёра Кэти Роджерс и вовсе оскорбил, назвал её “уродливой как снаружи, так и внутри”.

Что показали результаты МРТ Трампа?

В Белом доме же до оскорблений опускаться не стали, а решили пойти по более рациональному пути и опубликовали результаты того самого комплексного медицинского обследования президента. На официальной страничке Белого дома в соцсети Х появился пост, призванный доказать “отличное здоровье” Трампа.

Исходя из заявления президентской администрации, Трампу провели “расширенную визуализацию” для тщательной оценки состояния сердечно-сосудистой системы и органов брюшной полости, которую рекомендовано проходить всем мужчинам в возрасте президента (напомним, Трампу уже 79 лет). Целью обследования в Белом доме назвали “профилактику”: раннее выявление проблем, подтверждение общего состояния здоровья и обеспечение долгосрочной жизнеспособности и физической формы».

Шон П. Барбабелла, лечащий врач президента, проводивший осмотр, сделал вывод, что состояние сердечно-сосудистой системы Трампа “совершенно нормально”: отсутствуют какие-либо признаки сужения артерий, препятствующих кровотоку, аномалий в сердце или крупных кровеносных сосудах.

“Камеры сердца имеют нормальный размер, стенки сосудов выглядят гладкими и здоровыми, признаков воспаления или тромбов нет. В целом, его сердечно-сосудистая система находится в отличном состоянии. Результаты визуализации брюшной полости также совершенно нормальны. Все основные органы выглядят здоровыми и хорошо кровоснабжаются. Все обследованные органы функционируют в пределах нормы, острых или хронических заболеваний нет”, — говорится в медицинском заключении, опубликованном пресс-службой Трампа.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом на правой руке Трампа заметили крупный почти чёрный синяк. Он был хорошо виден во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном. Подобные пятна на руках Трампа замечали и ранее, в частности в феврале и июле этого года, однако их пытались маскировать с помощью косметических средств или пластыря. Лечащий врач американского президента нашёл им объяснение.

Что за чёрный синяк у Трампа на руке? В Белом доме дали объяснение