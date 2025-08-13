Трамп пригрозил Путину "очень серьезными последствиями" в случае провала переговоров на Аляске

Опубликовано: 13.08.2025 22:14 , Обновлено: 13.08.2025

Президент США Дональд Трамп пригрозил Путину "серьезными последствиями", если тот не согласится на прекращение огня. Такое заявление он сделал 13 августа.

При этом не исключил возможности проведения второй встречи, на этот раз между Путиным, Зеленским и, возможно, с его участием, “если саммит на Аляске пройдет успешно”.

По словам Трампа, он верит в успешность своей миссии (которая должна привести к переговорам Путина и Зеленского), но не исключает провала.

“Возможно, второй встречи не будет, потому что, если я почувствую, что ее проведение неуместно, потому что я не получил ответов, которые мы должны получить, тогда мы не будем проводить вторую встречу”, - сказал он.

Трамп предупредил, что в таком случае Россия столкнется с “очень серьезными последствиями”.

Ранее в ЕС и Украине выказали обеспокоенность, что Трамп и Путин могут попытаться без Украины решить её судьбу. Однако вице-президент США Вэнс во время телефонного разговора с лидерами ЕС заверил их, что этого не произойдет, сообщили телеканалу NBC News два представителя правительства Германии.

Источники утверждают, что Джей Ди Вэнс заверил Зеленского и европейских союзников, что США не будут вести переговоры с Россией о разрешении войны без участия Украины или Европы за столом переговоров, что является одним из ключевых требований союзников.

ЕС и Великобритания готовы к новым санкциям против России?

Тем временем представители “коалиции желающих” - премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц - заявили, что готовы играть активную роль в налаживании мира в Украине.

“Коалиция желающих готова играть активную роль, в том числе в рамках планов тех, кто готов развернуть силы обеспечения безопасности после прекращения боевых действий. Не следует налагать никаких ограничений на вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с третьими странами. Россия не может наложить вето на вступление Украины в ЕС и НАТО”, - говорится в заявлении.

Главы стран заявили, что настаивают на ведении новых санкций и других карательных экономических мер в отношении России, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня во время переговоров на Аляске в пятницу.