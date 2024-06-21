Трамп предложил автоматически выдавать грин-карты США таким иностранцам. Белорусов тоже коснется?

Опубликовано: 21.06.2024 09:29 , Обновлено: 21.06.2024

Бывший президент США Дональд Трамп предложил "автоматически" выдавать грин-карты иностранным гражданам, окончившим колледж в США.

“Что я хочу сделать и что я буду делать, так это то, что если вы закончите колледж, я думаю, вы должны автоматически получить грин-карту, как часть вашего диплома, чтобы иметь возможность остаться в этой стране”, - сказал возможный кандидат в президенты от Республиканской партии в подкасте “Все включено”, который вышел в эфир в четверг.

“И это также относится к младшим колледжам. Любой человек заканчивает колледж — он учится там два или четыре года. Если вы закончите учебу или получите докторскую степень в колледже, у вас должна быть возможность остаться в этой стране”, - пообещал возможный будущий президент США.

Ранее Трамп сделал иммиграцию центральным вопросом своей предвыборной кампании в Белый дом в 2024 году, пообещав провести “крупнейшую операцию по депортации внутри страны в американской истории” и используя этот вопрос для атаки на руководство президента Джо Байдена.

[inf]Green card - Грин-карта (официальное название United States Permanent Resident Card) — удостоверение личности или так называемая идентификационная карта (Форма I-551), подтверждающая наличие у иностранца права на постоянное проживание и трудоустройство в США. Зелёными «грин-карты» были в период с 1946 по 1964 год и вернулись к этой цветовой гамме после очередного обновления дизайна 11 мая 2010 года.

Зелёная карта выдаётся после достаточно долгого и дорогостоящего процесса сбора документов и подачи необходимых заявлений. Вид на жительство можно также выиграть в особой интернет-лотерее (диверсификационная лотерея, DV), которая каждый год проводится правительством США.[/inf]