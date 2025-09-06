Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны – «Будем наступать, а не защищаться»

Опубликовано: 06.09.2025 08:12 , Обновлено: 06.09.2025

Президент США Дональд Трамп 5 сентября подписал указ о переименовании Министерства обороны. Политик решил отказаться от "политкорректного" названия - теперь Пентагон официально именуется Министерством войны. Глава ведомства Пит Хегсет уже сменил свой официальный статус в соцсетях.

По данным американского телеканала CBS News, процесс смены названия будет постепенным - ведомству предписано начать использовать термин “Министерство войны” в качестве “дополнительного наименования”, однако министра обороны Пита Хегсета уже начали называть министром войны. Он уже сменил свой статус на официальной страничке в соцсетях.

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По мнению пресс-службы Белого дома, новый термин “передает более сильный сигнал о готовности и решимости” страны.

“Мы будем бороться, чтобы победить, а не проиграть. Мы будем наступать, а не только защищаться”, — объяснил смену названия своего ведомства сам Хегсет, добавив, что теперь США “будут воспитывать воинов, а не только защитников”.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл, комментируя нововведение, назвал его “данью уважения нашему гордому наследию”.

“Это изменение крайне важно, поскольку оно отражает основную миссию министерства: побеждать в войнах. Это всегда было нашей миссией, и, хотя мы надеемся на мир, мы будем готовиться к войне. Одной обороны недостаточно — мы должны быть готовы нанести удар и подавить наших врагов”, - заявил Парнелл.

[inf]Пентагон официально стал Министерством обороны в 1949 году. Отказаться от упоминаний слова “война” в названиях официальных ведомств американские чиновники решили после двух кровопролитных мировых войн, после того, как Военное министерство США, курировавшее армию, и Военно-морское министерство США, курировавшее военно-морские силы и корпус морской пехоты, были объединены в одно ведомство 1947 году.

В июне этого года Трамп назвал это решение американских властей почти 80-летней давности желанием быть “политкорректными”.[/inf]

Отвечая на вопрос журналистов о том, во сколько обойдётся бюджету технические правки, связанные с переименованием военного ведомства, Трамп заверил, что средств на это будет потрачено “немного”, но точную калькуляцию не озвучил.

“Знаете, мы умеем проводить ребрендинг, не скатываясь в безумие. Нам не нужно перекраивать гору или что-то в этом роде. Мы начнём менять фирменные бланки по мере необходимости и многое другое”, - заявил президент.

Ранее Telegraf.news сообщил, что на этой неделе Трамп предложил отправить в Польшу ещё больше американских солдат. Это предложение прозвучало на его встрече с президентом Польши Каролем Навроцким в Вашингтоне.

Трамп предложил отправить в Польшу ещё больше американских солдат. Что ответил Навроцкий?