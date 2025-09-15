Трамп озвучил чёткие условия для «серьёзных санкций» против России

Опубликовано: 15.09.2025 10:18 , Обновлено: 15.09.2025

Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные в очередной раз заявил, что он "готов ввести серьёзные санкции" против России. На этот раз глава Белого дома озвучил абсолютно конкретные условия, когда он может пойти на ужесточение экономических ограничений для Москвы.

“Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО перестанут покупать нефть у России”, — написал Трамп на своей страничке в Truth Social 13 сентября.

На следующий день он повторил те же условия в комментарии изданию Forbes, пожаловавшись на то, что пока страны Европейского союза “не выполняет свою работу”.

“НАТО должно сплотиться. Европа должна объединиться и действовать. Послушайте, Европа — это наши друзья, но они продолжают покупать нефть у России. Мы не можем быть единственными, кто действует в полную силу”, - раскритиковал своих союзников американский президент.

По мнению Трампа, те санкции, которые Евросоюз уже ввёл против Москвы, “недостаточно жёсткие”. Он потребовал от ЕС шагов, “соразмерных” с теми, что предпринимают США.

“Если НАТО сделает то, что я говорю, война быстро закончится, и все эти потерянные жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите моё время, а также время, энергию и деньги Соединённых Штатов”, - заявил Трамп.

Кроме того, американский президент призвал НАТО поднять пошлины для Китая - до 100% до тех пор, пока Россия не прекратит войну с Украиной. По мнению Трампа, “окажет большую помощь” в продвижении мирных переговоров, которые фактически не продвигаются в последние недели. Трамп заявил, что Китай, будучи союзником России, сейчас осуществляет “сильный контроль и даже влияние” на Россию. Политик выказал надежду на то, что “мощные пошлины разрушат этот контроль”.

Ранее на этой неделе Трамп призвал ЕС ввести пошлины до 100% для Китая и Индии, поскольку с 2025 года блок будет закупать у России около одной пятой своего газа. В августе он напрямую пригрозил Индии “существенно” более высокими пошлинами и обвинил индийских чиновников в игнорировании украинского конфликта.

Напомним, в августе этого года Трамп встретился с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, спустя несколько недель после того, как заявил, что рассмотрит возможность введения новых санкций против России из-за зашедших в тупик мирных переговоров. В ходе саммита соглашение так и не было достигнуто.

Ранее Telegraf.news рассказал, что бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала новым председателем Генассамблеи ООН. В интервью немецкому изданию Bild am Sonntag она заявила, что считает вероятным создание миротворческой миссии в Украине под эгидой ООН.

Призвала ввести международные войска в Украину. Новым председателем Генассамблеи ООН стала экс-министр Германии