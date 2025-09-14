Призвала ввести международные войска в Украину. Новым председателем Генассамблеи ООН стала экс-министр Германии

Опубликовано: 14.09.2025 12:36 , Обновлено: 14.09.2025

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок стала новым председателем Генассамблеи ООН. В интервью немецкому изданию Bild am Sonntag она заявила, что создание под эгидой ООН миротворческой миссии в Украине считает вероятным.

“Подобные миротворческие миссии необходимы как никогда прежде, и не только на европейском континенте. Если будет достигнуто мирное соглашение, оно должно быть максимально защищено. И если большинство государств-членов заявят, что для этого также потребуются “голубые каски”, то это, как мы надеемся, может обеспечить прочный мир”, - сказала Бербок.

По словам главы Генассамблеи ООН, чтобы “голубые каски” действительно появились на территории Украины, Россия должна согласится на такой шаг и пойти на переговоры с Киевом.

“Прежде всего, эти мирные переговоры должны состояться”, - сказала она.

Анналена Бербок официально вступила в должность председателя Генассамблеи ООН на этой неделе. И ее мандат рассчитан на один год.

Ранее Telegraf.news писал, что мирный процесс между Киевом и Москвой зашёл в тупик из-за нежелания России временно прекращать огонь для начала мирных переговоров. Россия выдвинула Украине ряд условий в виде ультиматума, которые Киев отказался принимать. В том числе требование вывести войска из Донецкой и Луганской областей Украины.