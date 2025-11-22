Трамп ответил на выступление Зеленского и выдвинул ультиматум - "Придётся, чтобы нравилось"

Опубликовано: 22.11.2025 07:25 , Обновлено: 22.11.2025

Президента США и Украины заочно обменялись публичными позициями по так называемой "Плану Трампа". Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о невозможности «потери достоинства», а глава Белого дома Дональд Трамп в свойственной ему манере дал понять, что альтернатив у Киева не так уж много. Ведь на кону поддержка США.

«Ему придётся, чтобы нравилось»

Комментируя обращение Владимира Зеленского к нации, где он говорил о выборе «между достоинством и США», Трамп напомнил о положении на фронте. Журналист рассказал главе Белого дома, что украинский президент заявил, что рискует «либо потерять своего партнёра, либо потерять своё достоинство». На это Трамп задал встречный вопрос: «Вы имеете в виду, ему это не нравится?».

Услышав в ответ «неясно», американский президент ответил жёстко. «Ну, ему придётся, чтобы нравилось. А если ему не нравится, тогда, знаете, им, наверное, просто стоит продолжать сражаться. Полагаю, так», — сказал Дональд Трамп.

При этом он не стал отрицать, что Вашингтон может сократить поддержку. «В какой-то момент ему всё равно придётся что-то принять», — заявил он, напомнив о своём тезисе, что войну можно было предотвратить. - Я унаследовал эту войну. Я бы никогда… эта война никогда бы не началась».

Давление и «сложная зима» для Украины

В своём видеообращении Зеленский описал украинцам положение страны как одно из самых сложных за всю историю. «Украина может оказаться перед очень сложным выбором — потеря достоинства или угроза потери ключевого партнёра», — сообщил президент.

Он намекнул понять, что готов обсуждать предложенный США план, но лишь с правками, которые сохранят «честь и достоинство украинцев». Зеленский прямо заявил, что Украину ждёт тяжелая неделя, а метафора о прочности металла звучала особенно зловеще: «Мы, конечно, стальные, но даже самый крепкий металл может не выдержать».

Согласно американским и украинским СМИ, Вашингтон определил жёсткие временные рамки. Киеву, по словам нескольких источников, нужно дать ответ до следующего четверга. В противном случае, как максимум, последует прекращение военной помощи. Как минимум — её серьёзное сокращение.

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чЧто за план Трампа?

Мирный план Трампа — это предложение от окончании конфликта в Украине. Детали документа широкой публике до конца неизвестны. Однако в прессе появились 28 пунктов, которые якобы в него входят.

Судя по оценкам в ЕС и Киеве, они ущемляют суверенитет Украины и идут вразрез её национальным интересам.

Стал известен точный список условий плана Трампа по Украине

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Американские генералы летят в Москву

А в это время дипломатическая машина США встала на военные рельсы. The Guardian сообщило, что в конце следующей недели в Москву для обсуждения того самого американского плана прилетит группа высокопоставленных генералов США. По всей видимости, как только Трамп получит ответ от Зеленского, у американской делегации будет чёткая позиция для переговоров с Кремлем.

Однако такой сценарий ставит Украину в крайне невыгодное положение. Вместо равноправных переговоров, она рискует стать стороной, условия для которой диктуют за столом другие игроки. Причем делают это в ультимативной форме.

Остаётся ждать четверга. Именно к этому сроку Украина, судя по всему, должна определиться — что для неё важнее в этой ситуации: сохранить лицо или сохранить поддержку, без которой войну продолжать будет очень сложно.