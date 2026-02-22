Трамп отправил в Гренландию корабль-госпиталь. Никто не знает почему

Опубликовано: 22.02.2026 15:14 , Обновлено: 22.02.2026

Президент США Дональд Трамп распорядился отправить в Гренландию плавучий госпиталь. Причем никто не знает зачем, а объяснения главы Белого дома - путаные и без деталей.

«Мы собираемся отправить в Гренландию большой госпитальный корабль, чтобы позаботиться о многих больных, которым там не оказывают необходимую помощь», - написал Трамп. «Он уже в пути!!!» — добавил он.

Согласовано ли решение с правительством Дании или руководством Гренландии, пока неясно. Вице-премьер Дании Лунд Поульсен заявил телеканалу DR, что ему ничего не известно о возможном прибытии госпитального судна. «Трамп постоянно пишет в Твиттере о Гренландии. Так что это, несомненно, отражение новой нормы, которая установилась в международной политике».

В составе флота США есть два корабля-госпиталя, по 1000 коек каждый. В прошлом они использовались после мощных землетрясений или разрушительных ураганов, а во время пандемии коронавируса они принимали пациентов в портах США. Но для обычного медицинского обслуживания они не предназначены.

В Гренландии в последнее время не было сообщений о какой-либо крупной чрезвычайной ситуации, которая потребовала бы отправки госпиталя.

В свою очередь, Дания заявила, что Гренландия не нуждается в медицинской помощи со стороны других стран.

«Население Гренландии получает необходимую медицинскую помощь. Они получают её либо в Гренландии, либо, если им требуется специализированное лечение, они получают его в Дании. Поэтому нет необходимости в какой-либо специальной медицинской инициативе в Гренландии», — заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен в воскресенье датскому телеканалу DR.

Напомним, что в Гренландии, как и Дании, медицинское обслуживание бесплатное, в отличие от США. На арктическом острове расположено пять районных больниц, а центральная больница в Нууке, которая обслуживает пациентов со всей территории.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, намекнула на разительные отличия между США и Данией в сфере здравоохранения, написав в Facebook, что она «рада жить в стране, где есть бесплатный и равный доступ к здравоохранению для всех. Где не страховка и богатство определяют, получите ли вы надлежащее лечение».

“В Гренландии такой же подход, — сказала она, добавив, - Счастливого воскресенья всем вам”.

Ранее в субботу датское арктическое командование объявило об эвакуации члена экипажа американской подводной лодки у берегов Нуука после того, как моряк запросил срочную медицинскую помощь.

“Трамп спятил”?

Некоторые соседние шаги президента США навели наблюдателей на мысль о его психическом здоровье.

“В какой-то момент нам придется признать, что президент США спятил. Не путается, не забывает, не тупит, а спятил. Вопрос, настал ли уже этот момент? Трамп написал, что собирается послать в Гренландию военный плавучий госпиталь, чтобы “лечить тех многих (гренландцев), которые больны и не получают медицинскую помощь”. Гренландия - часть Дании, и там всеобщее медицинское страхование. А вот в Америке десятки миллионов людей без медицинской страховки. Может, если уж плавучему госпиталю делать нечего, он американцев полечит? Излишне говорить, что Дания и Гренландия не в курсе всего этого”, - написал израильский и американский обозреватель Аркадий Мазин.

Ранее американский психотерапевт Джон Гартнер в популярном подкасте Times заявил, что президент США Дональд Трамп страдает от прогрессирующей деменции. Он объяснил, почему поставил такой диагноз главе Белого дома.

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