Психотерапевт объявил о прогрессирующей деменции у Трампа. Не сможет доработать президентский срок?

Опубликовано: 07.01.2026 13:02 , Обновлено: 07.01.2026

Американский психотерапевт Джон Гартнер в популярном подкасте Times заявил, что президент США Дональд Трамп страдает от прогрессирующей деменции. Он объяснил, почему поставил такой диагноз главе Белого дома.

“Я всегда говорю: посмотрите на Дональда Трампа сегодня. Потому что это лучший Дональд Трамп, которого когда-либо видели. Деменция не стоит на месте и не проходит, она только ухудшается», – заявил американский психолог и психотерапевт Джон Гартнер.

Гартнер считает, что деменция не позволит Трампу доработать свой срок в здравом уме. Психотерапевт бьёт тревогу уже не первый день.

Ранее доктор Джон Гартнер заявил в подкасте для другого издания – The Daily Beast, – что утверждение 79-летнего президента о том, что он «отлично» сдал три Монреальских когнитивных теста (MoCA, Montreal Cognitive Assessment), может быть неправдивым. А само обследование было не просто рутинным, а проверкой на предмет дегенеративного заболевания.

«Знаете, он снова выдал себя, как это часто с ним бывает», – сказал бывший профессор Университета Джонса Хопкинса, комментируя заявления Трампа о прохождении теста перед «большим количеством врачей и экспертов, большинство из которых я не знаю».

«Возможно, оправдано провести тест MoCA один раз, просто исходя из возраста, в рамках медицинского осмотра. Если же вы проводите его три раза, это означает, что вы не оцениваете наличие деменции, а просто отслеживаете ее развитие», – утверждает Гартнер.

[inf]MoCA (Montreal Cognitive Assessment) — это краткий скрининговый инструмент, разработанный для оценки легких когнитивных нарушений (ЛКН) и ранних стадий деменции (например, болезни Альцгеймера). Тест был создан в Монреале (Канада) и широко используется врачами-неврологами и психиатрами по всему миру.[/inf]

По словам Гартнера, Трампу делают когнитивные тесты и МРТ (магнитно-резонансную томографию) каждые шесть месяцев, чтобы отслеживать прогресс деменции и/или вероятность инсультов.

Известно, что Трамп официально прошел МРТ в октябре, всего через шесть месяцев после апрельского медицинского осмотра. Белый дом заявил, что это было «профилактическое» обследование сердца и брюшной полости.

Однако Джон Гартнер настаивает, что наблюдает «значительное ухудшение» языковых навыков, двигательных способностей и самоконтроля Трампа. Профессор объяснил, что с прогрессированием заболевания наблюдатели увидят «значительное ухудшение функционирования в области речи, мышления, психомоторных функций, самоконтроля и целого ряда других областей…»

«Многие люди не понимают, что Дональд Трамп раньше был очень красноречивым человеком, – напомнил психотерапевт. – Раньше он говорил с богатым словарным запасом, используя очень отточенные фразы. Теперь же мы видим, что не только его словарный запас сократился, но и… иногда он действительно не может закончить мысль. Иногда он не может закончить слово».

Гартнер также упомянул склонность Трампа к отступлениям посреди предложений.

Что такое деменция и из-за чего она появляется

Деменция (старческое слабоумие) — это синдром, обычно хронический или прогрессирующий, при котором происходит деградация когнитивной функции — способности мыслить. Однако это не конкретное заболевание, а термин для группы симптомов, серьезно влияющих на память, мышление, социальные способности и повседневную деятельность человека.

К развитию деменции могут приводить различные заболевания и травмы, которые в первую очередь или вторично поражают головной мозг. Наиболее частой причиной (60-70% случаев) является болезнь Альцгеймера.