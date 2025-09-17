Трамп одобрил свою первую военную помощь Украине - Reuters

Опубликовано: 17.09.2025 08:15 , Обновлено: 17.09.2025

Вашингтон готовится возобновить свои поставки оружия Киеву — на этот раз в рамках нового финансового соглашения с европейскими союзниками. Агентство Reuters, ссылаясь на два анонимных источника, сообщило о том, что администрация Трампа уже одобрила новый пакет военной помощи Украине. Он станет первым, выделенным новой, а не предыдущей администрацией Белого дома.

Как отметилоReuters, это первое применение нового механизма, разработанного США и союзниками для поставок на Украину оружия из американских запасов с использованием средств стран НАТО.

По словам источников, заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби одобрил две поставки на сумму 500 млн долларов в рамках “Списка приоритетных потребностей Украины” (в США известно под аббревиатурой PURL - Prioritized Ukraine Requirements List).

Возобновление трансатлантического сотрудничества, направленного на поставку Киеву оружия на сумму до 10 млрд долларов, произошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который публично выразил разочарование по поводу продолжающихся атак Москвы на Украину, вопреки его попыткам склонить стороны к быстрому заключению мирного соглашения.

До сих пор администрация Трампа продавала Украине оружие или отправляла только ту военную помощь, которая была одобрена ещё предыдущим президентом, Джо Байденой, который был ярым сторонником Киева.

Источники Reuters не стали озвучивать точный перечень того, что именно администрация Трампа одобрила к покупке европейцами для Украины, но заявили, что в него входят системы ПВО, в которых Украина остро нуждается, учитывая резкое увеличение количества атак российскими беспилотниками и ракетами.

Один из источников сообщил, что в настоящее время список PURL проходит процедуру одобрения в политическом отделе Пентагона.

“Это то, о чём они просили. Много чего”, — заявил источник, не став вдаваться в подробности будущих поставок.

По словам западных экспертов, текущие потребности Украины остаются неизменными — противовоздушная оборона, системы и снаряды для перехвата беспилотников и ракет, собственно ракеты и артиллерия.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях президент США Дональд Трамп применил слово “агрессор”, говоря о войне в Украине. Так он впервые назвал Россию, воздерживаясь до этого момента от таких определений, несмотря на давление со стороны Украины и европейских союзников.

Трамп впервые назвал Россию «агрессором». Но санкций не будет?