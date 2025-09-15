Трамп впервые назвал Россию "агрессором". Но санкций не будет?

Опубликовано: 15.09.2025 20:00 , Обновлено: 15.09.2025

Президент США Дональд Трамп применил слово "агрессор", говоря о войне в Украине. Так он впервые назвал Россию, воздерживаясь до этого момента от таких определений, несмотря на давление со стороны Украины и европейских союзников.

Например, ранее США выступили против февральского заявления G7, в котором Россия была названа “агрессором”.

В этот раз президент США говорил о потерях обеих стран, участвующих в конфликте. Трамп утверждает, что Россия потеряла больше: “Из России погибло больше, но когда ты агрессор, ты теряешь больше».

Тем не менее, президент США, ужесточиав риторику, не стремится вводить санкции против России, как того требуют в Евросоюзе и Украине.

Дональд Трамп в ответ призвал страны-члены НАТО и ЕС повысить пошлины на товары из Китая и Индии до 100%, чтобы заставить президента России Владимира Путина прекратить войну на Украине. Эти страны являются одними из крупнейших потребителей российской нефти.

Также Трамп призвал Евросоюз полностью прекратить импорт нефти их РФ. Запрос Трампа в Брюссель, о котором впервые сообщила газета Financial Times, последовал за высказываниями министра финансов США Скотта Бессента, который заявил, что Вашингтон готовит ужесточение экономических ограничений в отношении России, но нуждается в более сильной европейской поддержке.

Европа снизила зависимость от российских энергоносителей с начала войны в Украине. На ее начало ЕС импортировал 45% своего природного газа из России. Ожидается, что в этом году этот показатель сократится всего до 13%. Но Трамп хочет, чтобы Европа делала ещё больше.

По данным агентства Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность введения санкций в отношении компаний в Индии и Китае, которые торгуют с Россией нефтью. Также ранее в2025 году ЕС согласился запретить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

Также Европа планирует полностью отказаться от российского газа до 2027 года, но предоставила странам, не имеющим выход к морю, таким как Венгрия и Словакия, временное освобождение от антироссийских нефтяных санкций. В то же время поставки сырой нефти из России в Евросоюз в прошлом году упали примерно до 3% по сравнению с 27% импорта в ЕС до войны.

Тем не менее, отказ от российских газа и нефти для Европы вопрос не одного года. А значит и Трамп, выдвинув такой ультиматум, теперь может сослаться на нежелание ЕС идти дальше в давлении на Россию.

Но тут есть и другая сторона. Власти стран в ЕС, которые выступают против прекращения поставок российских энергоносителей (Венгрия, Словакия) - считают себя большими друзьями Трампа.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что “послание Трампа ставит идеологического союзника президента США Виктора Орбана в особенно сложное положение”.

Венгерский премьер сделал ставку на импорт российских энергоносителей после начала войны Москвы с Украиной и пользуется временным освобождением от уплаты ЕС, в частности, на импорт нефти. “Венгрия также сделала ставку на китайские инвестиции, особенно в автомобильный сектор и сектор аккумуляторов, что делает поддержку Орбаном новых пошлин ЕС на Китай весьма сомнительной», – пишет издание.