Трамп объявил о поимке подозреваемого в убийстве своего соратника

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Опубликовано: 12.09.2025 15:29 , Обновлено: 12.09.2025

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. По его словам, официальное объявление о поимке последует в ближайшее время.

«Я думаю, с высокой долей уверенности, он у нас под стражей», — заявил Трамп. Он также добавил, что задержанию помогли близкие подозреваемого — его отец и священник, а самого киллера при этом «кто-то сдал». Президент США выразил надежду, что виновный получит смертную казнь.

[inf]Чарли Кирк — основатель и глава организации Turning Point USA — одного из крупнейших и наиболее влиятельных молодёжных консервативных движений в США, тесно связанного с Республиканской партией и Дональдом Трампом.[/inf]

До заявления Трампа розыск снайпера продолжался третий день. Следователи опубликовали видеозаписи, на которых запечатлён «человек, представляющий интерес». На кадрах видно, как мужчина пересекает крышу здания, откуда велась стрельба, спускается на землю и покидает кампус. В близлежащей лесополосе нашли мощную винтовку с продольно-скользящим затвором, которая, предположительно, и была орудием убийства.

[inf]Винтовки такого типа, в отличие от полуавтоматических, требуют ручной перезарядки после каждого выстрела, но считаются более точными на больших дистанциях. Они популярны среди охотников и используются военными снайперами.[/inf]

Расследование сопровождалось и скандалами, передало Reuters. Директор ФБР Каш Патель в среду сообщил в соцсетях о поимке подозреваемого, но это быстро опровергли местные власти. Белый дом назвал действия Пателя «непрофессиональными», но публично заявил, что тот пользуется поддержкой Трампа.

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