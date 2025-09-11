В США прямо во время выступления застрелили влиятельного союзника Трампа

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Опубликовано: 11.09.2025 07:59 , Обновлено: 11.09.2025

Американский консервативный активист Чарли Кирк, которого пресса называет "влиятельным союзником" действующего президента США Дональда Трампа, был смертельно ранен 10 сентября прямо во время публичного выступления в университете штата Юта, на глазах 3000 зрителей.

Судя по кадрам, разлетевшимся по соцсетям, 31-летний политический активист получил смертельное пулевое ранение в шею. Несмотря на попытки оперативно оказать медицинскую помощь мужчине, медикам не удалось спасти ему жизнь. О смерти Кирка в своих соцсетях сообщил сам глава государства.

“Великий и даже легендарный Чарли Кирк мертв. Никто не понимал молодежь Соединенных штатов Америки и не проникался к ней чувствами лучше, чем Чарли. Все, особенно я, любили его и восхищались им, а теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и всей семье. Чарли, мы любим тебя!” - написал Трамп на своей страничке в Truth Social.

Убийство политика произошло на территории кампуса Университета штата Юта. Сообщается, что речь идёт об одиночном снайпере, однако сразу же вычислить его охране мероприятия не удалось. По данным агентства Reuters, по состоянию на среду вечером, спустя восемь часов после стрельбы, у полиции всё ещё нет подозреваемых.













По предположениям полиции, одинокий преступник, которому удалось убить Кирка единственным выстрелом, стрелял с крыши кампуса. Полиция штата опубликовала заявление, в котором говорилось, что по горячим следам были задержаны двое подозреваемых, однако после допроса сотрудниками правоохранительных органов обоих отпустили как непричастных к стрельбе.

“В настоящее время никаких связей со стрельбой ни с одним из этих лиц не установлено. Ведётся расследование и розыск стрелка”, — говорится в официальном заявлении полиции.

Тем временем в Сети появились видео, на которых, предположительно, запечатлён снайпер, скрывавшийся на крыше.

Трамп, комментируя убийство своего политического соратника, пообещал, что его администрация “найдет каждого из тех, кто способствовал этому зверству и другому политическому насилию”, и пригрозил возмездием в том числе “организациям, которые его финансируют и поддерживают”. Пока же Трамп распорядился приспустить все правительственные флаги США до воскресенья, чтобы почтить память Кирка.

Тем временем рядовые американцы по всей стране вечером вышли к правительственным зданиям на стихийные мемориальные митинги, чтобы публично почтить память убитого политика.