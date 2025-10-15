Трамп объявил, что экономика России "начинает рушиться"

Опубликовано: 15.10.2025 09:28 , Обновлено: 15.10.2025

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что экономика России "начинает рушиться" и призвал своего российского коллегу Владимира Путина "действительно урегулировать" военный конфликт с Украиной.

Трамп 14 октября в очередной раз выразил “разочарование” по поводу того, что Путин отказывается положить конец военным действиям в Украине.

“У меня с ним были очень хорошие отношения. Наверное, они до сих пор такие. Я не понимаю, почему он продолжает эту войну. Эта война так плохо сказалась на нём. Он вступает уже в четвёртый год войны, которую следовало закончить. Он должен был выиграть эту войну за одну неделю. Но скоро пойдёт уже четвёртый год”, - заявил Трамп и выразил мнение о том, что военные действия также негативно влияют и на экономику страны.

В качестве доказательства тому американский лидер упомянул проблемы с топливом из-за регулярных атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

“В России сейчас длинные очереди за бензином. Там очереди. Кто бы мог подумать, что такое случится? Вдруг его экономика начинает рушиться. Я хотел бы, чтобы у него всё было хорошо. У меня были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Но он просто не хочет завершать эту войну”, - посетовал Трамп.

По его словам, такая затяжная война “очень портит репутацию” Путину и “не делает Россию привлекательной”.

Трамп также анонсировал очередную личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который планирует официальный визит в Вашингтон на эту пятницу.

“Я знаю, что он хочет сказать. Ему нужно оружие. Он хотел бы получить “Томагавки"", — заявил Трамп, не уточнив, готовы ли США передать сейчас Украине свои высокоточные крылатые ракеты большой дальности.

США выбрали цели и спланировали украинские атаки в глубине России — FT

Между тем, в минувшие выходные газета The Financial Times (FT) сообщила, что украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты в России стали настолько успешными в последние месяцы, в том числе благодаря помощи Пентагона.

По данным FT, американские военные уже несколько месяцев делятся с ВСУ разведданными, которые помогают планировать атаки беспилотников. Более того, как сообщает газета, американские военные принимали участие во всех этапах планирования атак. Источники The Financial Times пояснили, что главная цель Вашингтона — ослабить экономику России и заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров с Киевом.

США выбрали цели и спланировали украинские атаки в глубине России — FT

Ранее Telegraf.news рассказал, что агентство Bloomberg на днях сообщило, что российская экономика не сможет справиться с последствиями ударов украинских беспилотников по российским НПЗ ещё долгое время. В последнем ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) сказано, что восстановить производство топлива Россия сможет не раньше 2026 года.

Дефицит надолго? Россия серьезно пострадала от ударов Украины по НПЗ — МЭА