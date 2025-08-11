Трамп объявил ЧП и ввёл в Вашингтон Нацгвардию

Опубликовано: 11.08.2025 18:50 , Обновлено: 11.08.2025

Президент США Дональд Трамп объявил о введении полиции Вашингтона под прямой федеральный контроль и развёртывании в городе подразделений Национальной гвардии. Своё решение он объяснил необходимостью восстановить закон и порядок в столице, которую, по его мнению, захлестнуло «полное и тотальное беззаконие».

«Мы очень решительно начинаем с округа Колумбия и очень быстро наведём здесь порядок», — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, заявив, что собирается избавить город от «трущоб», выселив бездомных.

Какие меры будут приняты?

По словам Трампа, для наведения порядка будет развёрнуто 800 бойцов Национальной гвардии , к которым могут добавиться и служащие регулярной армии. Описывая полномочия силовиков, он заявил, что те могут делать «всё, что, чёрт возьми, захотят», сообщил CNN.

Аналогичные меры Трамп анонсировал для Нью-Йорка и Чикаго.

Что говорит закон?

Трамп сослался на статью 740 Закона о самоуправлении округа Колумбия 1973 года, который позволяет президенту брать контроль над полицией города на 48 часов в случае «особых условий чрезвычайного характера». Ранее этот механизм ни разу не использовался.

Контекст и реакция

По данным столичной полиции, за первые семь месяцев 2025 года уровень насильственных преступлений в Вашингтоне снизился на 26% и находится на 30-летнем минимуме, сообщил Reuters.

Действия президента вызвали резкую критику. Бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон назвала их «безумными». Мэр Вашингтона Мюриел Баузер ранее также отвергала слова Трампа о росте криминала.

Представители Демократической партии опубликовали видео с жителями столицы, которые заявили, что «сами знают, как управлять» своим городом.

Сам Трамп, выступая на пресс-конференции, заявил, что ему «стыдно» говорить о проблемах в столице США в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая должна в пятницу на Аляске. Правда, говоря об этом, президент США, вероятно, оговорился и заявил, что на переговоры едет в Россию .

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, почему Трамп мог ополчиться на бездомных.

Трамп объявил войну бездомным в Вашингтоне