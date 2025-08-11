Трамп объявил войну бездомным в Вашингтоне

Опубликовано: 11.08.2025 08:32 , Обновлено: 11.08.2025

Президент США Дональд Трамп объявил войну бездомным американской столицы, Вашингтона. В воскресенье, 10 августа, он потребовал, чтобы те "немедленно покинули" город и созвал в столицу федеральных агентов, включая сотрудников ФБР, Управления по борьбе с наркотиками, Парковой полиции и Службы маршалов.

В своём вчерашнем посте в соцсети Truth Social Трамп анонсировал большую пресс-конференцию по вопросу бездомных Вашингтона и, по его мнению, “совершенно вышедшего из-под контроля” уровня преступности в городе.

“Я сделаю нашу столицу безопаснее и прекраснее, чем когда-либо. Бездомным нужно немедленно уехать. Мы предоставим вам жильё, но ПОДАЛЬШЕ от столицы”, - говорится в заявлении Трампа в соцсетях.

К своему посту американский президент приложил фотографии палаток на газонах у дорог в круге Колумбия, которые в последние годы стали всё более распространённым явлением в столице.

“Преступники, вам не нужно уезжать. Мы посадим вас в тюрьму, где вам самое место. Никакого “МИСТЕРА ХОРОШЕГО ПАРНЯ” не будет. Мы хотим ВЕРНУТЬ нашу столицу”, - добавил эмоциональное предупреждение к своему посту Трамп.

Представитель Белого дома сообщил National Public Radio, что ещё вечером субботы в Вашингтон было направлено порядка 450 федеральных офицеров. Формальным поводом для усиления, инициированного Трампом, стало нападение на 19-летнего бывшего сотрудника Департамента эффективности государственного управления (Doge), которого избили при попытке угона автомобиля в Вашингтоне.

Трамп высказался по поводу этого инцидента в социальных сетях, опубликовав фотографию окровавленной жертвы и заявил о “совершенно вышедшем из-под контроля” уровне преступности в Вашингтоне, возложив за это вину, в том числе, на бездомных.

Между тем, мэр округа Колумбия Мюриел Элизабет Баузер заявила в воскресенье в интервью MSNBC, что на самом деле уровень насильственных преступлений в Вашингтоне на данный момент опустился 30-летнего минимума. “Ужасный всплеск преступности” в городе, по её словам, наблюдался в 2023 году, но за два года его удалось взять под контроль и существенно снизить.

Хуже, чем в Багдаде?

В результате мэр раскритиковала заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера за то, что он назвал столицу США “более жестокой, чем Багдад”.

“Любое сравнение со страной, охваченной войной, является преувеличением и ложью”, — заявила Баузер.

По данным BBC, уровень убийств в Вашингтоне на душу населения остаётся относительно высоким по сравнению с другими городами США: с начала года зарегистрировано 98 убийств. В столице США наблюдается тенденция к росту числа убийств по сравнению с предыдущим десятилетием. Однако федеральные данные за январь свидетельствуют о том, что в прошлом году в Вашингтоне были зафиксированы самые низкие показатели насильственных преступлений (в том числе угонов автомобилей, нападений и грабежей) за последние 30 лет.

Что же до бездомных, то их официальное число бездомных в Вашингтоне в прошлом году сократилось на 9%. По подсчётам некоммерческой организации Community Partnership, которая работает над сокращением числа бездомных в Вашингтоне, в городе на 700 тыс. жителей каждую ночь на улице вынуждены ночевать почти 3,8 тыс.человек, сообщило агентство Reuters. Защитники прав бездомных утверждают, что число бездомных будет продолжать расти, если город не выделит средства на помощь бездомным.

Трамп предложил переселить бездомных в «высококачественные» палатки

В июле Трамп подписал указ, который позволяет правоохранительным органам выселять бездомных и помещать в спецучреждения, практически без каких-либо ограничений, что вызвало у правозащитников негодование.

“Это одно из самых пагубных явлений, произошедших с людьми, живущими на улице, за последние десятилетия. Это никому не поможет”, — заявил в комментарии изданию The Guardian Джесси Рабинович, директор по кампаниям и коммуникациям Национального центра правовой защиты бездомных .

По его словам, новый указ позволяет фактически сгонять бездомных, людей с проблемами психического здоровья, людей с инвалидностью в лагеря для интернированных и другие учреждения.

Кстати, ещё в июне 2024 года в США упростили криминализацию бездомности, позволив администрациям американских городов вводить запреты на ночевку на открытом воздухе. В течение шести месяцев после решения суда около 100 городов ввели подобные запреты и теперь число городов, где бездомность фактически приравнена к преступлению, в США выросло до 150 городов (в более чем половине штатов США).

Ещё в 2022 году Трамп предлагал создавать палаточные городки на окраинах крупных городов, где есть участки недорогой земли, ссылая бездомных в “высококачественные” палатки. В его предвыборном плане на 2024 год предлагалось ужесточить меры в отношении людей без жилья, наркозависимых или психически больных, помещая их в специализированные учреждения, подвергая принудительному лечению от наркотической зависимости или вовсе заключая в тюрьму.