Трамп обвинил Зеленского в препятствии мирному соглашению с Россией

Опубликовано: 15.01.2026 08:31 , Обновлено: 15.01.2026

Президент США Дональд Трамп вновь сменил свою риторику и обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что именно он, а не его российский коллега Владимир Путин препятствует заключению потенциального мирного соглашения.

Такое заявление Трамп сделал в интервью агентству Reuters. По его словам, Путин вполне готов завершить свою почти четырехлетнюю операцию по вторжению в Украину, а вот Зеленский, по мнению Трампа, “более сдержан” в своих интенциях.

“Я думаю, Украина менее готова к сделке”, - процитировало Reuters Трампа.

На прямой вопрос о том, почему переговоры под руководством США до сих пор не положили конец крупнейшему сухопутному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил одним словом: “Зеленский”. Однако назвать причину, почему, по его мнению, украинский президент затягивает переговоры, Трамп не смог.

“Я просто думаю, что ему, знаете ли, трудно дойти до этой цели”, - заявил американский президент.

Трамп также не исключил возможности скорой личной встречи с Зеленским, в частности - на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, который должен пройти на следующей неделе. По словам Трампа, никаких конкретных планов такой пока нет, но вероятность двухсторонней встречи не исключена.

По мнению политических обозревателей агентства, такие комментарии Трампа, перекладывающие всё бремя ответственности за продолжающийся российско-украинский конфликт на одного лишь Зеленского, говорят о вновь возникшем недовольстве украинским лидером. Отношения между двумя президентами давно были напряженными, хотя за первый год пребывания Трампа на посту президента их взаимодействие и улучшилось.

При этом самого Трампа нередко упрекают в том, что он склонен принимать любые заверения Путина за чистую монету. Именно это, по мнению политических обозревателей, вызывает недовольство как в самом Киеве, так и во многих европейских столицах и даже у некоторых американских законодателей.

Так, в декабре агентство Reuters сообщило, что в докладах американской разведки продолжают звучать предупреждения о том, что Путин в действительности не отказался от своих целей по захвату украинских территорий. Между тем, Зеленский не раз публично заявлял, что не готов идти на территориальные уступки Москве, ссылаясь на требования конституции.

Между тем, Европа все ближе к тому, чтобы официально предложить размещение своих миротворцев в Украине. После заседания «коалиции желающих» в начале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня несколько тысяч французских солдат могут быть направлены на Украину в качестве миротворцев.

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