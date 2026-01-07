Европейцы пообещали отправить свои войска в Украину. А что Америка?

Опубликовано: 07.01.2026 17:27 , Обновлено: 07.01.2026

Европа все ближе к тому, чтобы официально предложить размещение своих миротворцев в Украине. После заседания «коалиции желающих» президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня несколько тысяч французских солдат могут быть направлены на Украину в качестве миротворцев.

Макрон, выступая на телеканале France 2, пояснил, что развертывание французских войск будет осуществляться «в рамках зарубежных операций» и не будет связано с боевыми действиями. Он подчеркнул, что это силы, призванные обеспечить безопасность соглашения. То есть Россия должна будет дать согласие на такое размещение.

В ходе саммита «коалиции желающих» в Париже некоторые страны, поддерживающие Украину, заявили о своей готовности участвовать в развертывании резервных сил вдали от линии фронта в случае прекращения огня.

В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск, принявший участие во встрече, отметил, что Польша не планирует направлять войска в Украину, но ее участие в обеспечении безопасности действий стран, поддерживающих Украину, будет значительным.

А вот Великобритания не исключила отправку своих войск в Украину, но только после голосования в парламенте. Литва также готова отправить в Украину малочисленный контингент. Канцлер Мерц заявил, что Германия «в принципе ничего не исключает» и готова внести свой вклад в обеспечение будущего мира.

Что касается США, то их позиция пока не ясна до конца. В прессе появились сообщения, что Вашингтон также может отправить в Украину свои войска в качестве миротворцев. Но официально Белый дом такую информацию не комментировал.

Хотя европейские страны надеялись, что Вашингтон подпишет совместное заявление о гарантиях безопасности, в конечном итоге декларацию подписала лишь «коалиция желающих».

Подробности об участии Америки в многонациональных силах по Украине были удалены из более ранней версии проекта, с которой ознакомилось издание POLITICO. В той версии оговаривалось, что Соединенные Штаты обязуются «оказывать поддержку силам в случае нападения», а также предоставлять разведывательную и материально-техническую помощь.

«Мы в значительной степени завершили работу над протоколами безопасности, — заявил посланник Трампа Уиткофф, выступая во вторник в Елисейском дворце вместе с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Украины. — Важно, чтобы после окончания этой войны она закончилась навсегда». Спецпосланник Вашингтона также похвалил президента Украины Владимира Зеленского и его «выдающуюся команду».

Уиткофф также заявил после саммита, что Трамп «решительно поддерживает протоколы безопасности», согласованные вместе с Европой для Украины.

«Эти протоколы безопасности призваны… предотвратить любые нападения, любые дальнейшие нападения на Украину, и… если нападения все же произойдут, они призваны защитить, и они будут делать и то, и другое. Они настолько сильны, насколько это вообще возможно», — сказал он на совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии, Великобритании и Украины.

А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцы, американцы и украинцы договорились о «надежных» гарантиях безопасности для Украины.

Ранее Москва не раз заявляла, что будет выступать против размещения в Украине любых иностранных войск, кроме своих. Однако окончательное соглашение о мире пока еще прорабатывается.