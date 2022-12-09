Трамп назвал позором обмен «оружейного барона» Бута на баскетболистку Грайнер
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, это «тупой позор» для штатов.
«Какой тупой и непатриотичный позор для США», — написал он в социальной сети Truth Social.
Трамп считает, сделка оказалась неравнозначной из-за тяжести обвинений Буту и позиции Грайнер, которая, по его словам «в открытую ненавидит свою страну».
Напомним, американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России на 9 лет колонии, обменяли на осужденного в США на 25 лет «оружейного барона» Виктора Бута.
Ранее Телеграф писал, что победа демократа Рафаэля Уорнока завершила борьбу за места в Сенате США, а это означает, что демократам больше не нужно полагаться на решающий голос вице-президента Камалы Харрис в верхней палате Конгресса. В то же время, у республиканцев будет большинство в нижней палате. Однако такие результаты куда хуже, чем обещал лидер GOP Дональд Трамп.