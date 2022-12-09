Трамп назвал позором обмен «оружейного барона» Бута на баскетболистку Грайнер

🎤 Мнение

Опубликовано: 09.12.2022 10:04 , Обновлено: 09.12.2022

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута, это «тупой позор» для штатов.

«Какой тупой и непатриотичный позор для США», — написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп считает, сделка оказалась неравнозначной из-за тяжести обвинений Буту и позиции Грайнер, которая, по его словам «в открытую ненавидит свою страну».

Напомним, американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России на 9 лет колонии, обменяли на осужденного в США на 25 лет «оружейного барона» Виктора Бута.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что победа демократа Рафаэля Уорнока завершила борьбу за места в Сенате США, а это означает, что демократам больше не нужно полагаться на решающий голос вице-президента Камалы Харрис в верхней палате Конгресса. В то же время, у республиканцев будет большинство в нижней палате. Однако такие результаты куда хуже, чем обещал лидер GOP Дональд Трамп.

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