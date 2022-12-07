Трампу - конец? Демократы получили большинство в сенате США

Опубликовано: 07.12.2022 12:02 , Обновлено: 07.12.2022

Победа демократа Рафаэля Уорнока завершила борьбу за места в Сенате США, а это означает, что демократам больше не нужно полагаться на решающий голос вице-президента Камалы Харрис в верхней палате Конгресса. В то же время, у республиканцев будет большинство в нижней палате. Однако такие результаты куда хуже, чем обещал лидер GOP Дональд Трамп.

Демократ Рафаэль Уорнок был переизбран в Сенат США, сообщает NBC News. Его победа дает демократам абсолютное большинство в Сенате после двух лет “ничьи” при соотношении голосов 50 на 50, при этом демократ и вице-президент Камала Харрис имела решающий голос.

Мистер Уорнок победил соперника-республиканца Хершела Уокера, которого активно поддерживал Дональд Трамп, во время предвыборной гонки в Джорджии. Второй тур выборов был инициирован потому, что ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов на промежуточных выборах в прошлом месяце.

Республиканец Уокер, легенда американского футбола 1980-х годов, не смог отбиться от множества дискредитирующих обвинений, включая заявления о том, что он оплатил аборты двух бывших подруг. Бизнесмен-мультимиллионер и верный сторонник Трампа много говорил о своей филантропической деятельности и деловых достижениях, в том числе утверждал, что в его компании работали сотни человек и годовой объем продаж составлял десятки миллионов долларов. Оказалось, что в его налоговых отчетах указано, что у него было восемь сотрудников и средний доход составлял около 1,5 млн долларов в год.

Республиканец утверждал, что работал сотрудником правоохранительных органов и был выпускником колледжа (университета), хотя не был ни тем, ни другим.

Поражение Хершела Уокера в Джорджии ознаменовало окончательное унижение в результате промежуточных выборов для бывшего президента Дональда Трампа. Демократы улучшили свои позиции в преддверии жестокого цикла выборов в 2024 году. В прошлом месяце любимые кандидаты-ультрас Трампа проиграли или уступили большему количеству республиканцев-традиционалистов по всей карте США. Его заявление о том, что он снова будет баллотироваться на пост президента, было встречено республиканцами коллективным пожатием плеч. А его потенциальный соперник от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис опережает Трампа в публичных опросах.

Скотт Дженнингс, бывший помощник президента Джорджа Буша и доверенное лицо лидера Республиканской партии в Сенате Митча Макконнелла написал в Твиттере во вторник вечером: “Джорджию, возможно, запомнят как штат, который сломил Трампа раз и навсегда”.