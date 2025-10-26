Трамп назвал единственное условие встречи с Путиным: "Не хочу терять время"

Опубликовано: 26.10.2025 09:23 , Обновлено: 26.10.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен тратить время впустую и встречаться с главой Кремля Владимиром Путиным до тех пор, пока не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

«Знаете, нам нужно заключить сделку, я не собираюсь тратить свое время», — заявил Трамп после приземления в Дохе, столице Катара, в ходе своей поездки по Юго-Восточной Азии, сообщает Reuters.

Тем временем агентство Bloomberg возложило основную ответственность за введение американских санкций в отношении нефтяных гигантов России на госсекретаря Марко Рубио. Этот давний критик Москвы, которого Трамп назначил госсекретарём, однажды назвал Путина «гангстером», сообщило Bloomberg.

В то время как Трамп месяцами сопротивлялся введению новых санкций против России, полагая, что сможет остановить войну на Украине, проведя переговоры с Путиным, Рубио пришел к выводу, что Россия не готова к реальным уступкам, и убедил в этом главу Белого дома.

По данным Bloomberg, госсекретарь США, который годами выступал за более жесткий подход к Москве, лично отменил запланированную встречу после телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Он пришел к выводу, что Кремль вновь пытается затянуть переговоры и сорвать прекращение огня, тем самым продлевая войну на Украине.

По словам анонимных источников Bloomberg, тот факт, что Трамп сначала отменил саммит с Путиным, а затем объявил о санкциях против крупнейших российских нефтяных компаний — «Лукойла» и «Роснефти», — свидетельствует о росте влияния госсекретаря на Трампа.

Тем не менее, США не исключают дальнейших переговоров с Москвой. Трамп не стал полностью отказываться от встречи с Путиным, но допустил её только при определённых условиях. «Мы хотим убедиться, что эта встреча принесёт ощутимый и позитивный результат, и что президент с пользой проведёт время», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ранее Telegraf.news писал, что российский переговорщик Кирилл Дмитриев неожиданно прибыл в США для проведения «официальных переговоров». Близкий советник президента России Владимира Путина, прославившийся предложением построить тоннель с Чукотки в США, должен встретиться в Майами со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.

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