Опубликовано: 25.10.2025 10:09 , Обновлено: 25.10.2025

Российский переговорщик Кирилл Дмитриев неожиданно прибыл в США для проведения «официальных переговоров». Близкий советник президента России Владимира Путина, прославившийся предложением построить тоннель с Чукотки в США, должен встретиться в Майами со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.

Дмитриев, входящий в состав переговорной команды Путина по экономическим вопросам, прибыл в США всего через два дня после того, как Трамп объявил о санкциях в отношении двух крупнейших нефтяных компаний России — «Лукойла» и «Роснефти», — а также отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште.

Газета The Moscow Times сообщила, что Дмитриев приехал в Вашингтон, «чтобы спасти отношения с президентом США». Ему придётся столкнуться с растущим недовольством Трампа, вызванным нежеланием Кремля прекратить войну на Украине.

[inf]50-летний Дмитриев, уроженец Киева, является экспертом в области торговых переговоров между Россией и США. Он имеет дипломы по финансам Стэнфорда и Гарварда. Работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs в Нью-Йорке и консультантом в McKinsey & Company в Лос-Анджелесе, Москве и Праге.

Он женат на близкой подруге младшей дочери Путина, Екатерине Тихоновой. Владея английским языком, он выступает в роли неофициального «связного» с командой переговорщиков Трампа.[/inf]

Сам спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что урегулирование конфликта в Украине состоит всего из нескольких пунктов, и по всем ним Москва готова вести переговоры.

«Да, Россия открыта для предоставления гарантий безопасности Украине», — заявил он в интервью Fox News.

«Безусловно, существует территориальный вопрос, связанный с русскоязычным населением, которое подвергалось атакам со стороны украинских сил ещё до начала конфликта», — заявил спецпредставитель Путина.

Третьим элементом он назвал «вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России».

Его заявления пока выглядят как заметное смягчение позиции России. Возможно, введённые Трампом санкции против российских нефтяных гигантов вызвали у Кремля серьёзные опасения.